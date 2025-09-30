Με ρεκόρ αφήνει το γ' τρίμηνο η Wall Street λίγο πριν shutdown

Κέρδη σε επίπεδο μήνα και τριμήνου για την αμερικανική αγορά.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές του Σεπτεμβρίου και του γ' τριμήνου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, κλείνοντας με το δεξί έναν μήνα που -αν και παραδοσιακά αδύναμος- χάρισε διαδοχικά ιστορικά υψηλά στην αμερικανική αγορά, τη στιγμή που το σενάριο ενός shutdown στις ΗΠΑ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ λόγω της αδυναμίας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να καταλήξουν σε μία συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες μονάδες ή 0,18% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 46.397 μονάδων, καταρρίπτοντας ακόμα ένα ρεκόρ, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,41% στις 6.688 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 22.667 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,31%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, με άνοδο 2,6% και σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της Nvidia, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός έγινε η πρώτη εισηγμένη που ξεπερνά το φράγμα των 4,5 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

Τον Σεπτέμβριο -έναν από τους πιο αδύναμους μήνες ιστορικά σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς-, ο βιομηχανικός δείκτης πρόσθεσε περίπου 1%, ο S&P 500 πρόσθεσε περίπου 3%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε 5% υψηλότερα.

Σε επίπεδο τριμήνου, ο Dow Jones ενισχύθηκε για 5ο διαδοχικό τρίμηνο, αυτή τη φορά κατά 4%, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 7%. Ακόμα καλύτερη επίδοση για τον Nasdaq, ο οποίος το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου βρέθηκε 10% υψηλότερα.

Αναφορικά με το κίνδυνο διακοπής της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης (shutdown), η προθεσμία για μία συμφωνία στο Κογκρέσο εκπνέει τα μεσάνυχτα της 30ης Σεπτεμβρίου (ώρα ΗΠΑ), χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιο αισιόδοξο σημάδι.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι είναι «σκεπτικός» σχετικά με το αν μπορεί να αποφευχθεί ένα shutdown μέχρι την προθεσμία, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τους επικεφαλής των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το CNBC σημειώνει πως ως επί το πλείστον, η χρηματιστηριακή αγορά αντιμετωπίζει την προοπτική ενός shutdown της κυβέρνησης με ψυχραιμία. Ιστορικά, οι διακοπές λειτουργίας έχουν αμελητέο αντίκτυπο στην αγορά, καθώς σπάνια διαρκούν περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι ο αντίκτυπος στην οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσε αυτή τη φορά να είναι ιδιαίτερα αισθητός, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ προχωρήσει στην απειλή μαζικών απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων ή αν το shutdown διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.