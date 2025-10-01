ΧΑ: Ήπιες πιέσεις σε υποτονικό κλίμα

Με πτωτικό τέμπο κάνει ντεμπούτο στο γ’ τρίμηνο η Λεωφόρος Αθηνών, εν μέσω πιέσεων και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Με ήπια πτωτικό τέμπο κάνει ντεμπούτο στο γ’ τρίμηνο η Λεωφόρος Αθηνών, εν μέσω πιέσεων και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στο κλίμα που διαμορφώνεται με το αμερικανικό shutdown.

Αν και στο παρελθόν τα shutdowns δεν έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα, ούτε στην αμερικανική οικονομία, ούτε στη Wall Street, οι αναλυτές της Unicredit επισημαίνουν ότι ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του shutdown. Εξηγούν, επίσης, ότι οι απειλές του Τραμπ για περικοπές θέσεων δημοσίων υπαλλήλων και κυβερνητικών προγραμμάτων θα μπορούσαν, αυτή τη φορά, να προσδώσουν μεγαλύτερη διάρκεια στις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Εντός συνόρων, απουσία ουσιαστικών καταλυτών, επενδυτές και διαχειριστές συνεχίζουν να κινούνται επιλεκτικά, τόσο σε αγορές όσο και σε πωλήσεις.

Λίγο μετά τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.027,72 μονάδες με απώλειες 0,32%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Σε αρνητικό έδαφος και ο τραπεζικός δείκτης, που υποχωρεί 0,46% στις 2.272,05 μονάδες, με μοναδικούς ανοδικούς τίτλους στη σύνθεσή του τις Eurobank και ΕΤΕ, με μικρά κέρδη 0,43% και 0,12% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 56 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 51 που υποχωρούν και 44 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 26,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,70 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.