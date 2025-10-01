Ειδήσεις | Διεθνή

Ο IDF κλείνει τον τελευταίο δρόμο που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Γάζας

«Κάτοικοι της Γάζας, η οδός αλ Ρασίντ θα κλείσει για την κυκλοφορία από το νότιο τμήμα της Λωρίδας από τις 12:00», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την τελευταία οδό που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Κάτοικοι της Γάζας, η οδός αλ Ρασίντ θα κλείσει για την κυκλοφορία από το νότιο τμήμα της Λωρίδας από τις 12:00», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η διέλευση προς τα νότια θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας. Σε αυτό το στάδιο ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει τη διέλευση προς τα νότια ελεύθερα και χωρίς έλεγχο», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Γάζα
Ισραήλ

