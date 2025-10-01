Ρεκόρ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες: Έκλεισαν 12 σερί τρίμηνα κερδοφορίας οι μετοχές

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks σημείωσε άνοδο για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο. Είναι ο τομέας με τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή φέτος, σημειώνοντας άνοδο 47%, ωστόσο εξακολουθεί να απέχει πολύ από το ιστορικό υψηλό του.

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές μόλις ισοφάρισαν το ρεκόρ που κατείχαν όσο αφορά το σερί τριμηνιαίων κερδών και μάλιστα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, αυτή η επίδοση δεν φαίνεται διόλου υπερβολική, με τις προοπτικές τους μάλιστα να φαντάζουν ακόμα καλύτερες.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks σημείωσε άνοδο για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενισχυμένος από τα ανθεκτικά κέρδη και τις πληρωμές προς τους μετόχους. Είναι ο τομέας με τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή φέτος, σημειώνοντας άνοδο 47%, ωστόσο εξακολουθεί να απέχει πολύ από το ιστορικό υψηλό του, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευθεί φέτος χάρη στα ισχυρότερα έσοδα από προμήθειες και συναλλαγές και στη μείωση του κόστους, αψηφώντας τις προσδοκίες ορισμένων ότι η πτώση των επιτοκίων θα έπληττε τα κέρδη. Τα κεφαλαιακά αποθέματα έχουν παραμείνει ισχυρά, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τις επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα.

«Η συνειδητοποίηση ότι η κερδοφορία δεν θα εξαφανιστεί μόλις τα επιτόκια ομαλοποιηθούν ξανά ήταν ισχυρή, ωστόσο κατά την άποψή μας υπάρχει ακόμη δρόμος ακόμα», δήλωσε ο Άντριου Σίμπσον, επικεφαλής έρευνας ευρωπαϊκών τραπεζών της KBW.

Η Societe Generale SA, η Commerzbank AG και η Banco Santander SA ξεχωρίζουν στο ράλι, με η καθεμία να σημειώνει άνοδο άνω του 90% από την αρχή του έτους. Ο σκεπτικισμός σχετικά με το κατά πόσον τέτοια κέρδη ήταν βιώσιμα έχει αυξηθεί, ειδικά καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανέφερε το βασικό της επιτόκιο στο 2%.

Ωστόσο, το πλαίσιο για τις τράπεζες φαίνεται τόσο θετικό όσο ποτέ. Η αγορά swap αποκλείει τυχόν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ακριβώς τη στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να ανακάμψει δυναμικά, ενισχυμένη από τα τεράστια δημοσιονομικά κίνητρα στη Γερμανία και τις δαπάνες για υποδομές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα καλό περιβάλλον για να συνεχίσουν να ευδοκιμούν οι δανειστές, και οι αναλυτές το λαμβάνουν υπόψη, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις τους.

Για την ομάδα της Citigroup Inc. με επικεφαλής τον Άντριου Κομπς, η σχετική δυναμική των κερδών για τις τράπεζες είναι ιδιαίτερα υγιής, με τα ευρύτερα κέρδη του Stoxx 600 για τα μελλοντικά κέρδη να είναι αμετάβλητα φέτος, ενώ κανένας από τους άλλους δείκτες του κλάδου με τις καλύτερες επιδόσεις δεν είναι ούτε κατά διάνοια κοντά όσον αφορά την κερδοφορία.

Η ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει επίσης ωφελήσει τον τομέα. Οι ενοποιήσεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, με τη συμφωνία TSB της Santander και την εξαγορά της Mediobanca από την Banca Monte dei Paschi να συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες συμφωνίες του 2025.

Υπάρχουν φυσικά και οι προκλήσεις, καθώς οι ιταλικές και πολωνικές κυβερνήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρων σε απροσδόκητα έσοδα από τους δανειστές τους τελευταίους μήνες. Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν γίνει λιγότερο αισιόδοξοι, με το 37% να βρίσκει ελκυστικές τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην τελευταία έρευνα της Bank of America Corp, από 58% έναν μήνα νωρίτερα.

Η προσοχή σύντομα στρέφεται στα κέρδη, με την UniCredit να ξεκινά την ανακοίνωση των στοιχείων του τρίτου τριμήνου για τον κλάδο στις 22 Οκτωβρίου. Η εστίαση σε ολόκληρο τον κλάδο θα είναι στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, στις αμοιβές και τις προβλέψεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ισχύ της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης.