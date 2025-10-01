Moda Bagno: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,056 ευρώ ανά μετοχή

Δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2025

Καθαρό μέρισμα 0,0561668182 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η Moda Bagno δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2025.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ, χωρίς το δικαίωμα διανομής μερίσματος. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος (record day) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ATHEXCSD), την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ALPHA BANK ως εξής :

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργείας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

Για τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ.15) και τα σχετικά ποσά περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων και ανακοινώσεων της εταιρείας (τηλέφωνο : 210- 8036836 και email : [email protected])