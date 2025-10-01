Το ΧΑ παραμένει στην κορυφή των παγκόσμιων αποδόσεων

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηριακών δεικτών παγκοσμίως.

Παρά το γεγονός ότι έχασε έδαφος τον Σεπτέμβριο, καθώς ενισχύθηκε σε ποσοστό μόλις 0,62%, ο Γενικός Δείκτης σε επίπεδο εννεαμήνου συνεχίζει να φιγουράρει μεταξύ των υψηλότερων αποδόσεων παγκοσμίως, μεταξύ όλων των βασικών χρηματοοικονομικών assets.

Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Deutsche Bank, τον Σεπτέμβριο, τις μεγαλύτερες αποδόσεις εμφάνισαν το ασήμι και ο χρυσός, με άνοδο 17,4% και 11,9% αντίστοιχα. Ακολούθησε ο δείκτης Hang Seng ενισχυμένος 7,6%, ο χαλκός με άνοδο 7,5% και ο δείκτης MSCI EM Equities ενισχυμένος 7,2%.

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου πρωταγωνιστούν και πάλι το ασήμι και ο χρυσός, με τις τιμές τους να έχουν καταγράψει άνοδο 29,2% και 16,8% αντίστοιχα, ο δείκτης DJ Stoxx 600 Banks με άνοδο 14,3%, ενώ το top-5 του Q3 συμπληρώνουν οι Shanghai Composite και Hang Seng ενισχυμένοι 13,9% και 12,5%.

Στην κατάταξη του γ’ τριμήνου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μπαίνει στο παγκόσμιο top-10 και συγκριμένα στη 10η θέση, με άνοδο 9,6%. Σε όρους δολαρίου, στο ίδιο διάστημα η απόδοση του ΓΔ ήταν η 9η υψηλότερη διεθνώς.

Σε επίπεδο εννεαμήνου το ΧΑ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, κυρίως λόγω της ανόδου που είχε προηγηθεί στο α’ εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηριακών δεικτών παγκοσμίως, ενισχυμένος 42,8%. Υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τον ΓΔ εμφανίζουν στο εννεάμηνο μόνο το ασήμι, με κέρδη 61,4%, ο DJ Stoxx 600 Banks με άνοδο 53,8% και ο χρυσός με κέρδη 47%.

Σε όρους δολαρίου, στο εννεάμηνο ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ αφήνει πίσω του τα δύο πολύτιμα μέταλλα και «σκαρφαλώνει» στη 2η θέση παγκοσμίως, ενισχυμένος σχεδόν 62%, πίσω μόνο από τον DJ Stoxx 600 Banks.