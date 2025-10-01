Πολιτική | Ελλάδα

Στις 23/11 οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ - Τι αφορούν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στις 23/11 οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ - Τι αφορούν
Στο site διαθέσιμες οι Εγκύκλιοι των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές. Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων».

Στο site του κόμματος nd.gr, είναι διαθέσιμες οι Εγκύκλιοι των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει η συζήτηση για τέλος στα δέματα από Shein και Temu

Στόχος οι Έλληνες που σκέφτονται - Τι θα φέρει η επιστροφή Γεραπετρίτη στο Μαξίμου; - Margaret ετών 102!

Shutdown για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 2018

tags:
Εκλογές
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider