Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Καθ' οδόν για κερδοφόρο μήνα

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street καθώς εξακολουθεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ εάν το αμερικανικό κογκρέσο δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό. Παρά τις απώλειες, η Wall Street οδεύει προς έναν ασυνήθιστα «δυνατό» Σεπτέμβριο.

Αν αυτό δε συμβεί μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα ΗΠΑ) της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, τότε η αμερικανική κυβέρνηση θα περάσει αυτόματα σε καθεστώς shutdown. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να «παγώσει» όλες τις μη απολύτως απαραίτητες λειτουργίες της, και να συνεχίσει μόνο εκείνες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία, την εθνική άμυνα και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται οριακά 0,01% στις 46.320 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,08% στις 6.656 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,26% στις 22.555 μονάδες.

Παρ' όλο που τα shutdown δεν είναι συνήθως γεγονότα που επηρεάζουν την αγορά, αυτή τη φορά μπορεί να είναι διαφορετικά, καθώς οι επενδυτές είναι ήδη επιφυλακτικοί σχετικά με την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και τις αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών. Ένα shutdown θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους οίκους αξιολόγησης να επανεξετάσουν την κατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ, η οποία υποβαθμίστηκε τον Μάιο από την Moody's.

Εάν η αμερικανική κυβέρνηση εισέλθει τελικά σε shutdown, το Υπουργείο Εργασίας δήλωσε ότι η έκθεση για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, δεν θα δημοσιευτεί.