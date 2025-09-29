«Ταύρος» για τις μετοχές η Goldman Sachs - Τα 3 κλειδιά

Οι Αμερικανοί στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs αναθεώρησαν ανοδικά την τιμή - στόχο τους για τον S&P 500.

Την παράταση του ράλι των μετοχών διεθνώς μέχρι το τέλος του 2025 βλέπει η Goldman Sachs, δεδομένης της ανθεκτικής οικονομίας των ΗΠΑ, των υποστηρικτικών αποτιμήσεων και της χαλαρής στροφής από την Fed.

Η ομάδα των αναλυτών, συμπεριλαμβανομένου του Κρίστιαν Μιούλερ Γκλίσμαν, δηλώνουν overweight για τις μετοχές σε ορίζοντα τριών μηνών, εκτιμώντας πως συνήθως παρατηρείται θετική απόδοση όταν παύει να είναι αυστηρά συσταλτική η νομισματική πολιτική.

«Η ισχυρή αύξηση των κερδών, η χαλάρωση της Fed χωρίς ύφεση της οικονομίας και η παγκόσμια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις μετοχές. Με αγκυροβολημένο τον κίνδυνο ύφεσης, θα προτείνουμε το buy in dips (αγορά στην πτώση) μέχρι το τέλος του έτους» ανέφεραν σύμφωνα με το Βloomberg.

Οι παγκόσμιες μετοχές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω της αισιοδοξίας ότι η Fed έχει άρχισε να μειώνει τα επιτόκια εγκαίρως για να αποτρέψει μια σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας σε συνδυασμό με την ανάγκη για ανάσα στην αγορά εργασίας. Επιπροσθέτως, ο ανανεωμένος ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει στηρίξει τις τεχνολογικές εταιρείες, με μια σειρά από Αμερικανούς αναλυτές να αναβαθμίζουν τις εκτιμήσεις τους για τον S&P 500.

Οι ειδικοί της Goldman Sachs για τις ΗΠΑ αναθεώρησαν επίσης ανοδικά την τιμή - στόχο τους για τον διευρυμένο αμερικανικό χρηματιστηριακό δείκτη, αναμένοντας να κερδίσει άλλο 2% στις 6.800 μονάδες σε διάστημα τριών μηνών. Η ομάδα της GS προειδοποίησε τέλος για τους παρατεταμένους κινδύνους από ένα σοκ ανάπτυξης ή επιτοκίων βραχυπρόθεσμα.