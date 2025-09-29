Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο καταγράφουν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο τομέας της υγείας και της τεχνολογίας ενισχύονται, την ίδια ώρα που οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε ένα πιθανό ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Άνοδο καταγράφουν τα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο τομέας της υγείας και της τεχνολογίας ενισχύονται, την ίδια ώρα που οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε ένα πιθανό ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης αργότερα μέσα στην εβδομάδα εάν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συναίνεση στο Κογκρέσο για ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως την 1η Οκτωβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,41% στις 556,77 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 ισχυροποιειται 0,06% στις 5.503 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,18% στις 23.773 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,10% στις 7.877 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 προσθέτει 0,47% στις 9.328 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,28% στις 42.525 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,11% στις 15.320 μονάδες.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Lufthansa ανακοίνωσε την κατάργηση περίπου 4.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, θέτοντας υψηλότερους στόχους για κερδοφορία και καθώς σχεδιάζει συγχώνευση υπηρεσιών και ευρεία ψηφιοποίηση διαδικασιών. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους. Μάλιστα, μέσα στο 2024, εξέδωσε δύο προειδοποιήσεις για τα κέρδη και υποβάθμισε τον στόχο επίτευξης λειτουργικού περιθωρίου 8% έως το 2025. Ωστόσο, τη Δευτέρα, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι εμμένει στον στόχο της για επίτευξη λειτουργικών κερδών στο 8-10% των εσόδων, τονίζοντας ότι έχει αναβληθεί για αργότερα μέσα στη δεκαετία, στο πλαίσιο των νέων μεσοπρόθεσμων στόχων για το 2028 και το 2030. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται σχεδόν 1,8%.

Επίσης, η δανική βιοτεχνολογική εταιρεία Genmab ανακοίνωσε σχέδια για την εξαγορά της φαρμακευτικής εταιρείας Merus, με έδρα την Ουτρέχτη, σε μια συμφωνία αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έφτασε ο πληθωρισμός στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, από 2,7% τον Αύγουστο, στοιχεία που ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Ο δείκτης των υφιστάμενων πιέσεων υποχώρησε στο 2,3%, και ήταν αντίθετος με τις προβλέψεις για άνοδο.

Ασία: Ράλι 36% για την Sony Financial Group

Οι μετοχές της Sony Financial Group ενισχύθηκαν κατά 36% στην πρώτη τους ημέρα διαπραγμάτευσης στα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, μετά την απορρόφηση της μονάδας από τη μητρική εταιρεία Sony Group, ενώ οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως ανοδικά καθώς οι επενδυτές δεν επηρεάστηκαν από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους δασμούς.

Η μετοχή της Sony Financial Group είχε αρχική τιμή αναφοράς 150 γιεν ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 1 τρισ. γεν (πάνω από 6,7 δισ. δολάρια). Η Sony δήλωσε ότι ο διαχωρισμός επιτρέπει στον χρηματοοικονομικό βραχίονα, που περιλαμβάνει τις Sony Life Insurance, Sony Assurance και Sony Bank, να συγκεντρώσει δικό του κεφάλαιο ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα δεσμούς με το ευρύτερο οικοσύστημα της Sony, σύμφωνα με κατάθεση που μεταφράστηκε μέσω Google. Η μητρική εταιρεία ανέφερε ως κύριο λόγο για την ανεξάρτητη λειτουργία της χρηματοοικονομικής μονάδας τις ανταγωνιστικές ανάγκες επενδύσεων στον τομέα της ψυχαγωγίας και των ημιαγωγών.

Οι ευρύτερες αγορές της Ιαπωνίας υποχώρησαν, με τον δείκτη Nikkei 225 να χάνει 0,69% και τον Topix να υποχωρεί 1,74%, μετά το ρεκόρ που σημείωσαν την Παρασκευή.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,85%. Η Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) ξεκινούσε τη διήμερη συνεδρίασή της, όπου αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο σταθερό στο 3,6%, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 1,33%, ανακάμπτοντας από την έντονη πτώση της Παρασκευής λόγω αβεβαιότητας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Ο δείκτης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,38%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε 1,87% στην έναρξη, ενώ ο Hang Seng Tech ξεπέρασε το 2%.