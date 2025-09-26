Ανοδικά οι ευρωαγορές - «Πλήγμα» στις φαρμακευτικές μετοχές από Τραμπ

Οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών καταγράφουν απώλειες με την Galderma να πέφτει 1,6%, η Zealand 2% και η Novo Nordisk κατά 1,4%.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα επώνυμα ή πατενταρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός εάν οι εταιρείες που τα παράγουν, ξεκινήσουν να κατασκευάζουν εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,43% στις 552,54 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 ισχυροποιείται 0,62% στις 5.478 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,56% στις 23.650 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,74% στις 7.853 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται με +0,24% στις 9.235 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,59% στις 42.499 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,67% στις 15.237 μονάδες.

