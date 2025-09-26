Οικονομία | Διεθνή

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% σε εισαγόμενα φάρμακα

Newsroom
Eκτός εάν οι εταιρείες που τα παράγουν, ξεκινήσουν να κατασκευάζουν εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

Δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα επώνυμα ή πατενταρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα θα επιβάλει από 1η Οκτωβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός εάν οι εταιρείες που τα παράγουν, ξεκινήσουν να κατασκευάζουν εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

«Δεν θα επιβάλλονται δασμοί εφόσον έχει ξεκινήσει η παραγωγή εργοστασίου», διευκρίνισε μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Επιπλέον, ανακοίνωσε νέους κλάδους στους οποίους θα επιβληθούν δασμοί από την επόμενη Τετάρτη.

Ειδικότερα πρόκειται για:

  • δασμούς 25% σε βαριά φορτηγά
  • δασμοί 50% σε ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου
  • δασμοί 30% σε ταπετσαρισμένα έπιπλα

«Ο λόγος είναι η μεγάλης κλίμακας πλημμύρα από αυτά τα προϊόντα στις ΗΠΑ και από άλλες χώρες. Είναι άδικη πρακτική αλλά πρέπει να προστατευτούμε για την εθνική μας ασφάλεια και άλλους λόγους, την διαδικασία της εγχώριας κατασκευής», τόνισε ο Τραμπ.

