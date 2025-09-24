Αγορές | Χρηματιστήριο

Πακέτα 41,23 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank

Τα δύο πακέτα αντιστοιχούν στο 0,51% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank.

Δύο πακέτα συνολικής αξίας 41,23 εκατ. ευρώ πέρασαν μέσω του Χ.Α. στην Alpha Bank.

Το ένα, για 6.370.000 τεμάχια υλοποιήθηκε στην τιμή των 3,513 ευρώ ανά μετοχή και το άλλο για 5.374.530 τεμάχια στην τιμή των 3,507 ευρώ ανά μετοχή.

Πέραν αυτών, στην Alpha Bank υλοποιήθηκαν επίσης σήμερα άλλα 6 πακέτα, σε τιμές μεταξύ 3,505 και 3,53 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,26 εκατ. τεμάχια.

