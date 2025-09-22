Νέες απώλειες στις ευρωαγορές: Σε καθεστώς πιέσεων Porsche και VW

Στο επενδυτικό μικροσκόπιο το τέλος 100.000 δολαρίων από Τραμπ για βίζα εργασίας στην τεχνολογία στις ΗΠΑ - «Κοκκινίζουν» Porsche και VW.

Σφίγγει περαιτέρω ο κλοιός πιέσεων στις ευρωαγορές τη Δευτέρα με τους επενδυτές να αξιολογούν την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, σε μια κίνηση που προκαλεί τριγμούς στην παγκόσμια κοινότητα τόσο της ΑΙ όσο και της μετανάστευσης ειδικά προς τις ΗΠΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,22% στις 552,89 μονάδες με τον Euro Stoxx 50 να χάνει 0,43% στις 5.438 μονάδες. Οι μετοχές αυτοκινήτων τελούν σε πτώση με τον Stoxx Europe Automobiles and Parts να διολισθαίνει κατά 2,3%. Η Porsche ηγείται των απωλειών με -6,59%, αφού υποβάθμισε το outlook για την κερδοφορία της στο 2025 ενώ καθυστέρησε επίσης την κυκλοφορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω χαμηλής ζήτησης. Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Porsche, αποδυναμώνεται 5,5%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,57% στις 23.505 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,53% στις 7.812 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,22% στις 9.196 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,79% στις 41.979 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατρακυλά 1,23% στις 15.126 μονάδες.

Επιστρέφοντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών κλπ) να εργαστούν στις ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, προβλέπει ότι οι ξένοι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος H‑1B, εκτός εάν ο εργοδότης τους έχει καταβάλει το επιπλέον τέλος των 100.000 δολαρίων. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από χτες, 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες και είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο 3 ετών, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως 6 χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη. Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα.

Η Ινδία, από την πλευρά της, αντέδρασε στο τέλος των 100.000 δολαρίων για αιτήσεις στο πρόγραμμα βίζας H-1B, λέγοντας ότι το μέτρο «είναι πιθανό να έχει ανθρωπιστικές συνέπειες λόγω της αναστάτωσης που προκαλείται στις οικογένειες». Από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο Τραμπ παρουσίασε τη νέα βίζα, «χρυσή κάρτα» , με κόστος…. 1 εκατ. δολάρια, που προσφέρει γρήγορη πορεία προς την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας. Επίσης, ανακοίνωσε και την ακόμη πολυτελέστερη «κάρτα πλατίνας Τραμπ» στην τιμή των 5 εκατ. δολαρίων που επιτρέπει παραμονή στις ΗΠΑ έως και 270 ημέρες ετησίως χωρίς φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα εκτός ΗΠΑ.

Μεικτές τάσεις στην Ασία

Μικτά πρόσημα σημειώθηκαν στις αγορές της Ασία, με την Ιαπωνία να ανακάμπτει από τις απώλειες, ενώ η Ινδία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απόφαση Τραμπ. Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας κινήθηκε πτωτικά, λόγω των απωλειών σε μεγάλες μετοχές τεχνολογίας και εξωτερικής ανάθεσης. Οι Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας σημείωσαν άνοδο 1,5% και 0,9%, αντίστοιχα, μετά την πτώση τους από τα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή και την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ), που διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI ενισχύθηκε 0,9% ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση από το υψηλό τετραετίας. Οι δείκτες της Κίνας, Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite, παρέμειναν σταθεροί, χωρίς ιδιαίτερη αντίδραση στην απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας να αφήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.