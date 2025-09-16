Πετρέλαιο: Κέρδη σχεδόν 2% για το WTI λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την πιθανή διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drone στα διυλιστήρια της.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την πιθανή διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drone στα διυλιστήρια της και την προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 1,03 σεντς, ή 1,5%, στα 68,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 64,52 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,22 σεντς ή 1,9%.

Το τελευταίο διάστημα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τουλάχιστον 10 διυλιστήρια στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και πολύ πρόσφατα ένα από τα μεγαλύτερα, το διυλιστήριο Κιρίσκιι, μειώνοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας της Ρωσίας σχεδόν κατά ένα πέμπτο, ανέφεραν Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ρωσικές πηγές του πετρελαϊκού κλάδου.

Εξαιτίας των επιθέσεων αυτών, υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές υποδομές εξαγωγών πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα και συγκεκριμένα τα λιμάνια Ουστ-Λουγκά και Πριμόρσκ.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το μέγεθος των ζημιών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στις εξαγωγές.

Ωστόσο, η Transneft, η οποία διαχειρίζεται περισσότερο από το 80% όλου του πετρελαίου που εξάγει η Ρωσία, έχει περιορίσει τις τελευταίες ημέρες την ικανότητα των πετρελαϊκών εταιρειών να αποθηκεύουν πετρέλαιο στο σύστημα αγωγών της, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές του κλάδου που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Μια επίθεση σε έναν τερματικό σταθμό εξαγωγών όπως το Πριμόρσκ στοχεύει περισσότερο στον περιορισμό της ικανότητας της Ρωσίας να πουλάει το πετρέλαιό της στο εξωτερικό, επηρεάζοντας τις εξαγωγικές αγορές», ανέφεραν οι αναλυτές της JP Morgan.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η επίθεση υποδηλώνει μια αυξανόμενη πρόθεση για διατάραξη των διεθνών αγορών πετρελαίου, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου», ανέφεραν.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν μειώσει περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης τον Αύγουστο και μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα για να ενθαρρύνει την Κίνα να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν δικούς τους δασμούς στην Κίνα και την Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου.

Επίσης, στο ραντάρ των επενδυτών βρίσκεται η διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, στην οποία αναμένεται ευρέως ότι η τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια.

Ενώ το χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνήθως ενισχύει τη ζήτηση καυσίμων, οι αναλυτές ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με την υγεία της συνολικής οικονομίας των ΗΠΑ.