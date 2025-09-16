Αγορές | Commodities

Ρεκόρ 30ετίας για τον χρυσό στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών - Στο 40%

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρεκόρ 30ετίας για τον χρυσό στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών - Στο 40%
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Τον τίτλο του ως ασφαλές καταφύγιο επιβεβαιώνει ο χρυσός. Νέο ιστορικό υψηλό με πάνω από 3.700 δολάρια η ουγγιά.

Τον τίτλο του ως ασφαλές καταφύγιο επιβεβαιώνει ο χρυσός καθώς αποτελεί το 40% των αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών, που συνιστά ρεκόρ 30ετίας, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Citi.

Όπως αναφέρει το Forbes, μόλις πριν από τρία χρόνια, ο χρυσός που κατείχαν οι κεντρικές τράπεζες, αντιπροσώπευε σχεδόν το 20% των αποθεματικών τους.

Η ξέφρενη άνοδος της τιμής του πολύτιμου μετάλλου (με ρεκόρ στα 3.732 δολάρια η ουγγιά με άνοδο +0,36% στις 14:00 ώρα Ελλάδος), όπως και οι αγορές χρυσού - ρεκόρ από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών, είναι οι καταλύτες για την υψηλότερη συγκέντρωση από το 1995.

Η πορεία του χρυσού θα επηρεαστεί από την απόφαση της Fed για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων την Τετάρτη καθώς το περιβάλλον με χαμηλό κόστος δανεισμού, όπως η οικονομική αβεβαιότητα και η πολιτική αστάθεια τείνουν να στηρίζουν το πολύτιμο μέταλλο.

Η Citi, στην τελευταία έκδοση του Commodity Market Outlook, σημείωσε ότι η ζήτηση για επενδύσεις σε χρυσό είχε αυξηθεί φέτος, παράλληλα με την εξασθένηση του δολαρίου, ενώ βασικοί παράγοντες υπήρξαν οι υψηλοί δασμοί Τραμπ και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Στη NΔ προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος - Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

tags:
Χρυσός
Τράπεζες
Fed
Επιτόκια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider