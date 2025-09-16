Ρεκόρ 30ετίας για τον χρυσό στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών - Στο 40%

Τον τίτλο του ως ασφαλές καταφύγιο επιβεβαιώνει ο χρυσός. Νέο ιστορικό υψηλό με πάνω από 3.700 δολάρια η ουγγιά.

Τον τίτλο του ως ασφαλές καταφύγιο επιβεβαιώνει ο χρυσός καθώς αποτελεί το 40% των αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών, που συνιστά ρεκόρ 30ετίας, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Citi.

Όπως αναφέρει το Forbes, μόλις πριν από τρία χρόνια, ο χρυσός που κατείχαν οι κεντρικές τράπεζες, αντιπροσώπευε σχεδόν το 20% των αποθεματικών τους.

Η ξέφρενη άνοδος της τιμής του πολύτιμου μετάλλου (με ρεκόρ στα 3.732 δολάρια η ουγγιά με άνοδο +0,36% στις 14:00 ώρα Ελλάδος), όπως και οι αγορές χρυσού - ρεκόρ από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών, είναι οι καταλύτες για την υψηλότερη συγκέντρωση από το 1995.

Η πορεία του χρυσού θα επηρεαστεί από την απόφαση της Fed για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων την Τετάρτη καθώς το περιβάλλον με χαμηλό κόστος δανεισμού, όπως η οικονομική αβεβαιότητα και η πολιτική αστάθεια τείνουν να στηρίζουν το πολύτιμο μέταλλο.

Η Citi, στην τελευταία έκδοση του Commodity Market Outlook, σημείωσε ότι η ζήτηση για επενδύσεις σε χρυσό είχε αυξηθεί φέτος, παράλληλα με την εξασθένηση του δολαρίου, ενώ βασικοί παράγοντες υπήρξαν οι υψηλοί δασμοί Τραμπ και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed.