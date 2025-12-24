Ειδήσεις | Διεθνή

Πώς έγινε η συντριβή του τουρκικού Falcon που επέβαινε ο Λίβυος στρατηγός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πώς έγινε η συντριβή του τουρκικού Falcon που επέβαινε ο Λίβυος στρατηγός
Ο Διευθυντής Επικοινωνίας επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έδωσε το χρονικό της μοιραίας πτήσης.

Πυρετωδώς συνεχίζονται οι έρευνες περί του σημείου όπου συνετρίβη το λιβυκό αεροσκάφος Falcon 50 στην Τουρκία, το οποίο μετέφερε μέλη του στρατιωτικού επιτελείου της Λιβύης στην Τρίπολη.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, έδωσε το χρονικό της μοιραίας πτήσης, που συνετρίβη στην περιοχή Χαϊμάνα.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

tags:
Τουρκία
Λιβύη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider