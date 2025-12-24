Wall Street: Νέο χριστουγεννιάτικο ρεκόρ για τον S&P 500

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίς την παραμονή των Χριστουγέννων και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη.

17:24

Σε νέο ρεκόρ ανήλθε ο S&P 500 στις συναλλαγές της Τετάρτης στη Wall Street μία ημέρα μετά το προηγούμενο ρεκόρ του με ώθηση από τα στοιχεία για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας και τις ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,25% στις 48.565 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,08% στις 6.915 μονάδες καταγράφοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,04% στις 23.551 μονάδες.

Στο ταμπλό, κέρδη άνω του 4% καταγράφει η μετοχή της Nike, έπειτα από την είδηση ότι ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ αγόρασε μετοχές στην εταιρεία αθλητικών ειδών.

Στα μάκρο της ημέρας, ο αριθμός των αμερικανών που υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα ωστόσο το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό τον Δεκέμβριο, εν μέσω υποτονικών προσλήψεων. Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν πτώση κατά 10.000 στις 214.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την ανάπτυξη των ΗΠΑ που είχαν καθυστερήσει λόγω του κυβερνητικού shutdown και έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ταχύτερο του αναμενόμενου ρυθμό στο τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη. Το ΑΕΠ αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 4,3%, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση την Τρίτη.