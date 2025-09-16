Νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τον χρυσό - Το βλέμμα στα 4.000 δολάρια

Ράλι 40% για τον χρυσό στο 2025, μετά άλμα 27% το 2024. Σε υψηλό 14 ετών το ασήμι.

Χωρίς ανάσα συνεχίζει να πετυχαίνει ιστορικά υψηλά ο χρυσός με traders και παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν πως με την επικείμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed, το πολύτιμο μέταλλο θα διατηρήσει την ανοδική του πορεία εντός του τρέχοντος έτους, καταρρίπτοντας το ορόσημο των 4.000 δολαρίων το 2026.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά σποτ ενισχύεται κατά 0,1% στα 3.683,28 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.689,27 δολαρίων νωρίτερα ενδοσυνεδριακά. Τα futures χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Δεκεμβρίου, παρέμειναν αμετάβλητα στα 3.720,10 δολάρια.

Ισχυροί ούριοι άνεμοι, όπως οι προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση στις ΗΠΑ, οι παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και οι δυναμικές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, έχουν ωθήσει τους επενδυτές να στραφούν στο πολύτιμο μέταλλο.

«Η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του χρυσού φαίνεται άθικτη, καθώς η ζήτηση, ιδίως από τις κεντρικές τράπεζες και τα ETF, συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό», εξήγησε η Ρενίσα Τσαϊνάνι, επικεφαλής έρευνας στο διυλιστήριο Augmont με έδρα τη Βομβάη, στο περιθώριο του Συνεδρίου Χρυσού της Ινδίας στο Νέο Δελχί.

«Ωστόσο, ο χρυσός μπορεί να δει μια διόρθωση 5-6% βραχυπρόθεσμα, πριν εδραιωθεί και σκαρφαλώσει ξανά για να φτάσει σε νέα υψηλά πάνω από τα 4.200 δολάρια το 2026», επεσήμανε.

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά κέρδη 40% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από μια άνοδο 27% το 2024. Σχεδόν όλοι οι παράγοντες της αγοράς είναι βέβαιοι πως το ράλι την επόμενη χρονιά θα βρει στήριξη από την μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, την ισχυρή επενδυτική ζήτησης και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Οι αναλυτές έχουν προβλέψει ότι οι τιμές θα φτάσουν τα 4.000 δολάρια το 2026. Αλλά είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε, επειδή κάθε πρόβλεψη που έχουμε εξετάσει για την τιμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε», τόνισε ο Νίκολας Φραπέλ, παγκόσμιος επικεφαλής θεσμικών αγορών στο ABC Refinery.

Ο χρυσός, παραδοσιακά γνωστός ως καταφύγιο έναντι γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων, ευδοκιμεί επίσης σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων. «Οι τιμές του χρυσού βρίσκονται σε αχαρτογράφητο έδαφος, καθώς δεν έχουν περάσει πολύ χρόνο στα 3.400 και 3.500 δολάρια», ανέφερε ο Φίλιπ Νιούμαν, CEO της συμβουλευτικής Metals Focus, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι οι τιμές θα ανέβουν περίπου στα 3.800 δολάρια στο τέλος του έτους.

«Θα μπορούσαμε να δούμε μια πιθανή διόρθωση μετά από αυτό το ράλι, αλλά το βλέπουμε επίσης ως μια ευκαιρία για τους επενδυτές που περιμένουν στο περιθώριο για να μπουν στην αγορά. Θα μπορούσαμε να δούμε τις τιμές του χρυσού να ξεπεράσουν τα 4.000 δολάρια το 2026» συμπλήρωσε.

Το ασήμι, τόσο επενδυτικό asset όσο και βιομηχανικό μέταλλο που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά και ηλιακά πάνελ, έχει καλή απόδοση χάρη στην ισχύ του χρυσού και τη σταθερή ζήτηση εν μέσω ανησυχιών για το έλλειμμα στην προσφορά ενώ διαπραγματεύεται στα 42,50 δολάρια ανά ουγγιά, σε υψηλό 14 ετών.

«Εκτός από τη συνήθη βιομηχανική χρήση, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών έχει δώσει στις τιμές του ασημιού μια ισχυρή ώθηση», διαπίστωσε ο Σιράγκ Τακάρ, διευθύνων σύμβουλος της Amrapali Group Gujarat, ενός κορυφαίου εισαγωγέα ασημιού.