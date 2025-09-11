Άνοδος στην Wall Street - Ο πληθωρισμός δεν «ρίχνει» τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Οι επενδυτές έχουν στα χέρια τους την πλέον σημαντική έκθεση της εβδομάδας, του δείκτη τιμών καταναλωτών, που ήταν... μπερδεμένος.

Ανοδικά κινούνται δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, με τους επενδυτές να έχουν στα χέρια τους την πλέον σημαντική έκθεση της εβδομάδας, του βασικού δείκτη τιμών πληθωρισμού καταναλωτών, με την πλειοψηφία τους να αναμένει πως δεν θα σταθεί εμπόδιο στη μείωση των επιτοκίων στην κρίσιμη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο, μετά από αύξηση 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς η δασμολογική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντάθηκε.

Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,9%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο 2,7% τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες μετρήσεις 0,3% και 2,9%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,83% ή 378,09 στις 45.868 μονάδες ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,53% στις 6.565 μονάδες, σημειώνοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει κέρδη +0,421% στις 21.981 μονάδες.

Ο πληθωρισμός ήταν... μπερδεμένος, αφού ο ΔΤΚ για τον Αύγουστο ήταν υψηλότερος από τον αναμενόμενο σε μηνιαία βάση, αλλά σύμφωνος με τις προσδοκίες σε ετήσια βάση.

Ο βασικός ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τα ασταθή τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο και 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Η έκθεση έρχεται μια μέρα αφότου ο δείκτης τιμών παραγωγού έδειξε μια απροσδόκητη μείωση 0,1% σε μηνιαία βάση. Ο ΔΤΠ αυξήθηκε κατά 2,6% σε 12μηνη βάση.

Επίσης, την Πέμπτη, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας σημείωσαν μια απροσδόκητη αύξηση. Ο αριθμός για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 27.000 αιτήσεις από την προηγούμενη περίοδο σε εποχικά προσαρμοσμένες 263.000. Αυτό είναι περισσότερο από τις 235.000 αιτήσεις που είχαν προβλεφθεί.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Επίσης, αυξήθηκαν ελαφρώς και τα στοιχήματα ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η χθεσινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την εκρηκτική άνοδο της μετοχής της Oracle κατά 35,95%, την καλύτερη επίδοση από το μακρινό 1992, αφού ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα αυξήσουν τα έσοδα από υποδομές cloud κατά 77% φέτος, στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κολοσσός του λογισμικού ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα από το cloud που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να εκτοξευθούν στα 144 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2030. Σήμερα η μετοχή υποχωρεί πάνω από 4%.