Wall Street: Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από PPI και Oracle

Η μετοχή της Oracle σημείωσε άνοδο 35,95%, την καλύτερη επίδοση από το μακρινό 1992.

Με σημαντικά κέρδη και νέο ρεκόρ για δεύτερη ημέρα ολοκλήρωσε ο S&P 500 τη συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street μετά την μικρή αλλά απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής που αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη για τους επενδυτές που ευελπιστούν σε μία μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,48% ή 220,42 στις 45.490 μονάδες με «βαρίδι» την μετοχή της Apple που υποχώρησε 3,22% καθώς η παρουσίαση του νέου iPhone δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους αναλυτές. Ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,3% στις 6.532 μονάδες, ενώ νωρίτερα σημείωσε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στις 6.555,97 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με οριακά κέρδη +0,03% στις 21.886

Στο ταμπλό, η μετοχή της Oracle σημείωσε άνοδο 35,95%, την καλύτερη επίδοση από το μακρινό 1992, αφού ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα αυξήσουν τα έσοδα από υποδομές cloud κατά 77% φέτος, στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κολοσσός του λογισμικού ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα από το cloud που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να εκτοξευθούν στα 144 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2030. Στα αποτελέσματα του τριμήνου που τελείωσε στις 31 Αυγούστου, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,47 δολάρια, πολύ κοντά στην εκτίμηση των αναλυτών της LSEG, για 1,48 δολ. Τα καθαρά κέρδη παρέμειναν περίπου αμετάβλητα στα 2,93 δισ. δολ., ή 1,01 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 2,93 δισ. δολ., ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πλησιάζει πλέον το 1 τρισ. δολάρια.

Eπίσης, η μετοχή της Klarna, εκτοξεύθηκε έως και 30% ωστόσο περιόρισε τα κέρδη της στο +14,55% στο «ντεμπούτο» της στη Wall Street. Σημειώνεται ότι η μετοχή άνοιξε στα 52 δολάρια έναντι των 40 δολαρίων που είχε οριστεί ως τιμή έναρξης στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Στα μάκρο της ημέρας, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ο PPI υποχώρησε κατά 0,1% τον προηγούμενο μήνα, μετά την απότομη αύξηση που είχε καταγράψει τον Ιούλιο και έναντι της πρόβλεψης των αναλυτών για άνοδο κατά 0,3%. Ο δομικός PPI που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας επίσης αποκλιμακώθηκε κατά 0,1% ενώ η πρόβλεψη ήταν για αύξηση 0,3%.

Μετά τα στοιχεία, οι επενδυτές εκτιμούν κατά 100% ότι η Fed θα προχωρήσει στην πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024, ωστόσο αναμένονται ακόμη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη, τα οποία η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει με προσοχή. H χθεσινή προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσε αυτή την προσδοκία.

Στο διεθνές τοπίο, δασμούς έως και 100% κατά της Ινδίας και της Κίνας στις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύοντας στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ απηύθυνε το σχετικό κάλεσμα σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να ακολουθήσει τυχόν πρόσθετους ευρωπαϊκούς δασμούς σε Πεκίνο και Νέο Δελχί εάν υπάρξει σχετικός συντονισμός με τις Βρυξέλλες.