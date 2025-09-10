Κέρδη στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε δασμούς Τραμπ και εταιρικά αποτελέσματα - Άλμα 7% για Inditex

Η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύεται επίσης κατά 2,1% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με το επενδυτικό κοινό να παρακολουθεί τις νεότερες εξελίξεις στο εμπόριο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δασμούς έως και 100% κατά της Ινδίας και της Κίνας στις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία, στοχεύοντας στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Τραμπ απηύθυνε το σχετικό κάλεσμα σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να ακολουθήσει τυχόν πρόσθετους ευρωπαϊκούς δασμούς σε Πεκίνο και Νέο Δελχί εάν υπάρξει σχετικός συντονισμός με τις Βρυξέλλες.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,54% στις 555,38 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,74% στις 5.408 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX σημειώνει άνοδο 0,51% στις 23.852 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,66% στις 7.798 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,31% στις 9.271 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,32% και τις 42.137 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 1,07% στις 15.179 μονάδες.

Την Τρίτη οι ευρωαγορές ολοκλήρωσαν την ημέρα με ήπια κέρδη, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τις πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία, αφότου ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του και επίσημα στον Εμανουέλ Μακρόν.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύεται κατά 2,1% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, παρά την ανακοίνωση πως θα προχωρήσει στην περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός θέτει πλέον ως στόχο την εξοικονόμηση 8 δισ. κορόνων Δανίας (1,3 δισ. δολάρια) έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, προέβη και στην τρίτη περικοπή των προβλέψεων κερδών της για το έτος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατασκευάστρια εταιρεία του επιτυχημένου φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy, ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν μεταξύ 4% και 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το Φεβρουάριο είχε προβλέψει ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 27%.

Επιπλέον, άνοδο της τάξης του 7% σημειώνει η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου εξαμήνου της εταιρείας και κυρίως το καλύτερο ξεκίνημα στις φθινοπωρινές πωλήσεις της, ένα ενθαρρυντικό σημάδι, καθώς ο μεγαλύτερος εισηγμένος στο χρηματιστήριο λιανοπωλητής «γρήγορης μόδας» στον κόσμο, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε αυτό το «σύνθετο περιβάλλον αγοράς», όπως το χαρακτήρισε ο CEO της, Garcia Maceiras.

Ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο ήταν ασθενέστερες από τις αναμενόμενες, η Inditex δήλωσε ότι οι νέες συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνα έγιναν «πολύ καλά δεκτές» από τους πελάτες, με τις πωλήσεις από την 1η Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου να σημειώνουν άνοδο 9% σε συναλλαγματικά προσαρμοσμένους όρους σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, επιταχύνοντας τον ρυθμό από την αύξηση 5,1% κατά το πρώτο εξάμηνο.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν από χθες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, ο πέμπτος από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του το 2022. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα το μεσημέρι της Τετάρτης, να έχει «διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο με στόχο την έγκριση του προϋπολογισμού και την επίτευξη συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επομένων μηνών», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Ύστερα από αυτές τις συζητήσεις, εναπόκειται στον νέο πρωθυπουργό ο σχηματισμός κυβέρνησης», επισημαίνεται.

Μικτά πρόσημα στην Ασία - Νέο ρεκόρ για Nikkei 225

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές στην Ασία, με τη Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ να ηγούνται των κερδών, ακολουθώντας το νέο ρεκόρ της Wall Street, ενώ οι ιαπωνικές μετοχές παρέμειναν κοντά σε ιστορικά υψηλά εν μέσω πολιτικής αναταραχής μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα απογοητευτικά δεδομένα για τον πληθωρισμό από την Κίνα, τα οποία υποδεικνύουν συνεχιζόμενες αποπληθωριστικές πιέσεις στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κίνα υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, καθώς τα κυβερνητικά μέτρα τόνωσης δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν τις επίμονες αποπληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι τιμές παραγωγού συνέχισαν την καθοδική τους πορεία για 35ο συνεχόμενο μήνα.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ λίγο έκλεισε στο +1,07%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,21% στις 4.445 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,91% κλείνοντας στις 43.855 μονάδες. Ο Topix σημείωσε άνοδο 0,60% στις 3.140 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,67% στις 3.314 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 0,99% στις 833 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,31% στις 8.830 μονάδες.