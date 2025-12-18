Αποκλειστικές συνδρομές Emirates Skywards Platinum προς δημοπρασία

Το Ίδρυμα Emirates Airline Foundation σε συνεργασία με την Emirates Auction, διοργανώνει μια διαδικτυακή δημοπρασία, παρέχοντας ειδικούς αριθμούς συνδρομής στο πρόγραμμα Skywards της Emirates με προνόμια Platinum, με ισχύ έως και 20 χρόνια.

Το Ίδρυμα Emirates Airline Foundation σε συνεργασία με την Emirates Auction, διοργανώνει μια διαδικτυακή δημοπρασία, παρέχοντας ειδικούς αριθμούς συνδρομής στο πρόγραμμα Skywards της Emirates με προνόμια Platinum, με ισχύ έως και 20 χρόνια. Η δημοπρασία διεξάγεται από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17 Ιανουαρίου 2026 δίνοντας τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν προσφορές για μοναδικούς αριθμούς μελών Platinum.

Το 100% των εσόδων που θα συγκεντρωθούν μέσω της Emirates Auction θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για το ζωτικής σημασίας έργο του Emirates Airline Foundation, το οποίο στηρίζει ευάλωτα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα έσοδα από τις προσφορές θα ενισχύσουν 14 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 9 χώρες, οι οποίες υλοποιούν πρωτοβουλίες στέγασης, δημιουργούν ασφαλείς χώρους εκπαίδευσης, παρέχουν βασική διατροφή και υγειονομική περίθαλψη, εξασφαλίζουν ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης και πολλά ακόμη. Κάθε συνεισφορά φέρνει το Ίδρυμα πιο κοντά στην αποστολή του να δημιουργεί διαρκή και ουσιαστική αλλαγή στη ζωή των παιδιών, ενώ η δημοπρασία προσφέρει στους δωρητές την ξεχωριστή ευκαιρία να παίξουν ενεργό ρόλο σε αυτό το μεταμορφωτικό έργο.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline και Πρόεδρος του Emirates Airline Foundation, δήλωσε: «Αυτή η μοναδική δημοπρασία αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία χρηματοδότησης που μας φέρνει σε επαφή με νέους υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, καθώς επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο του Emirates Airline Foundation. Κάθε δωρεά μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενδυναμώνουμε τους τοπικούς μας συνεργάτες ΜΚΟ, οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες της κοινότητας και διασφαλίζουν ότι οι πόροι φτάνουν στα παιδιά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κάθε προσφορά σημαίνει περισσότερα από μια συνδρομή Skywards Platinum· είναι μια συνεισφορά που ανοίγει δρόμους για να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους να ξεφύγουν από τη φτώχεια και να δημιουργήσει βιώσιμη αλλαγή».

Η Αυτού Εξοχότης Abdulla Matar Al Mannaei, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Auction, επανέλαβε τη δέσμευση της Emirates Auction να στηρίζει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες στα ΗΑΕ, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως στρατηγικός εταίρος σε πολυάριθμες φιλανθρωπικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με μακροχρόνιο αντίκτυπο, αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία της στη διοργάνωση φιλανθρωπικών δημοπρασιών παγκόσμιας εμβέλειας. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία με το Emirates Airline Foundation αντικατοπτρίζει αυτή τη δέσμευση και ευθυγραμμίζεται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Emirates Auction να συνεχίσει να υποστηρίζει βιώσιμα φιλανθρωπικά έργα που φέρνουν θετική αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων.

Τρόπος Συμμετοχής

Η πλήρως ψηφιακή δημοπρασία θα είναι ανοιχτή σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο από τις 17 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας Emirates Auction. Η εγγραφή είναι δωρεάν και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της εφαρμογής για κινητά, με υποστήριξη UAE Pass για τους κατοίκους των ΗΑΕ.

Βήματα υποβολής προσφοράς:

Επισκεφθείτε το emiratesauction.com/register ή κατεβάστε την εφαρμογή Emirates Auction

Ολοκληρώστε τη δωρεάν εγγραφή

Περιηγηθείτε στους επτά αποκλειστικούς αριθμούς μελών διαθέσιμους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.emiratesauction.com/emirates-skywards

Καταβάλετε μια επιστρέψιμη εγγύηση για να ενεργοποιήσετε τα δικαιώματα προσφοράς σας

Υποβάλετε προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοπρασίας

Δημοπρατούνται οι ακόλουθοι αριθμοί του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards:

2111111111

6000000005

6999999996

7000000000

7000000070

7070000000

7777777770

Οι νικητές της δημοπρασίας θα ενημερωθούν εντός 24 ωρών από τη λήξη της δημοπρασίας στις 17 Ιανουαρίου 2026. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή επιταγής. Η διάρκεια ισχύος της συνδρομής Skywards Platinum καθορίζεται από το ποσό της νικητήριας προσφοράς.

Οφέλη συνδρομής

Το υψηλότερο επίπεδο του προγράμματος Skywards της Emirates, το Platinum, προορίζεται για τους πιο πιστούς και πολύτιμους επιβάτες της Emirates, προσφέροντας μια κορυφαία ταξιδιωτική εμπειρία. Η ιδιότητα Platinum συνήθως επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση 150.000 Tier Miles ή περισσότερων, μαζί με την ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός επιλέξιμου ταξιδιού σε Πρώτη ή Διακεκριμένη Θέση.*

Τα μέλη Platinum απολαμβάνουν όλα τα οφέλη των επιπέδων Blue, Silver και Gold, ενισχυμένα με πρόσθετα προνόμια. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσία Home Check-in στο Ντουμπάι, προτεραιότητα check-in Πρώτης Θέσης στο αεροδρόμιο και υπηρεσία παράδοσης αποσκευών με “λευκά γάντια”. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο σαλονιών αναμονής της Emirates για Πρώτη και Διακεκριμένη Θέση, με δωρεάν είσοδο και για τους επισκέπτες τους. Τα μέλη κερδίζουν 100% bonus Skywards μίλια σε κάθε πτήση Emirates και flydubai και μπορούν να επεκτείνουν το επίπεδο Gold σε σύζυγο, σύντροφο ή φίλο.

Επιπλέον, τα μέλη Platinum μπορούν να απολαύσουν αποκλειστικά προνόμια, όπως Tier Miles Rollover, εκπτώσεις σε αναβαθμίσεις καμπίνας και δωρεάν ευκαιρίες αναβάθμισης.

Το Emirates Airline Foundation ρυθμίζεται από το Τμήμα Ισλαμικών Θεμάτων και Φιλανθρωπικών Δραστηριοτήτων στο Ντουμπάι (IACAD) και διαθέτει άδεια από την Αρχή Κοινοτικής Ανάπτυξης του Ντουμπάι. Στο πλαίσιο του Έτους Κοινότητας 2025 στα ΗΑΕ, η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του Ιδρύματος ενισχύει τη δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας για ανθρωπιστικό έργο, κοινή ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας.

*Ισχύει από 1 Απριλίου 2023

**Νομική σημείωση: Οι αριθμοί Emirates Skywards και τα επίπεδα Emirates Platinum Skywards που δημοπρατούνται από την Emirates Auction LLC εκ μέρους της Emirates αποτελούν δικαιώματα που παραχωρούνται σε επιλέξιμους αγοραστές και δεν συνιστούν ιδιοκτησία οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Emirates. Οι αριθμοί Emirates Skywards, τα επίπεδα Emirates Platinum Skywards και όλα τα δικαιώματα πρόσβασης που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Emirates Skywards υπόκεινται σε λήξη και μπορούν να ανακληθούν, τροποποιηθούν ή προσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος Emirates Skywards, τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις ή κατά την αποκλειστική κρίση της Emirates.