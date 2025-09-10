Zara: Οι φθινοπωρινές πωλήσεις καθησυχάζουν τους επενδυτές - Άνοδος 7,5% της μετοχής

Άνοδο της τάξης του 6,5% σημειώνει η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου εξαμήνου της εταιρείας.

Άνοδο της τάξης του 7,5% σημειώνει η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου εξαμήνου της εταιρείας και κυρίως το καλύτερο ξεκίνημα στις φθινοπωρινές πωλήσεις της, ένα ενθαρρυντικό σημάδι, καθώς ο μεγαλύτερος εισηγμένος στο χρηματιστήριο λιανοπωλητής «γρήγορης μόδας» στον κόσμο, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε αυτό το «σύνθετο περιβάλλον αγοράς», όπως το χαρακτήρισε ο CEO της, Garcia Maceiras.

Ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο ήταν ασθενέστερες από τις αναμενόμενες, η Inditex δήλωσε ότι οι νέες συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνα έγιναν «πολύ καλά δεκτές» από τους πελάτες, με τις πωλήσεις από την 1η Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου να σημειώνουν άνοδο 9% σε συναλλαγματικά προσαρμοσμένους όρους σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, επιταχύνοντας τον ρυθμό από την αύξηση 5,1% κατά το πρώτο εξάμηνο.

Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν μόλις κατά 0,8% στα 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε σημείωμα που εστάλη στους πελάτες μετά την ανακοίνωση των κερδών, οι στρατηγικοί αναλυτές της Citi ανέφεραν ότι η έκθεση της Intidex κατέδειξε μια «ουσιαστική επιτάχυνση στις τρέχουσες συναλλαγές».

Οι πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου ανήλθαν στα 10,08 δισεκατομμύρια ευρώ (11,81 δισεκατομμύρια δολάρια), κάτω από τα 10,26 δισεκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με εκτίμηση της LSEG.

Ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ ήταν εν μέρει υπεύθυνο, και η Inditex δήλωσε ότι οι συναλλαγματικές αλλαγές θα μείωναν τις πωλήσεις κατά 4% το 2025, περισσότερο από τον αντίκτυπο 3% που ανέμενε προηγουμένως.

«Ακόμα και χωρίς τον αντίκτυπο του νομίσματος, η αύξηση των πωλήσεων ήταν ελαφρώς χειρότερη από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε η Sara Herrando Deprit, αναλύτρια στην Kutxabank Investment.