Μαρινάκης: Η Ελλάδα στηρίζει τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές Συνοχής και Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή. Παράλληλα ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε ξανά πως η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει για εξοπλισμούς, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη». Επιπλέον, αναφέρθηκε στην συζήτηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου επισημαίνοντας ότι «μία πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Στη συνέχεια είπε ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και «στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τη φρεγάτα "Κίμων". "Είναι, νομίζω", είπε "μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή"».

Ανέφερε επίσης ότι «στη Γαλλία για να παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης σημαίας βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα».

Πρόσθεσε ότι «η σημερινή μέρα είναι ιστορική για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καθώς η φρεγάτα "Κίμων" που, πλέον, βρίσκεται στη "Μονάδα του Στόλου" σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας.

Η επιλογή των φρεγατών Belharra αποτελεί μια στρατηγική επιλογή σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών συγκυριών και σηματοδοτεί μια καινούρια φιλοσοφία επιχειρήσεων», τόνισε.

Περνώντας στο επόμενο θέμα ανέφερε ότι «κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με 159 ψήφους «υπέρ», ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Στα βασικά μεγέθη του αποτυπώνεται, ξεκάθαρα, πως η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Από την αβεβαιότητα του παρελθόντος, οδεύει σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και το 2026 προβλέπεται να φτάσει το 2,4%, την ώρα που η Ευρωζώνη κινείται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

Για την ανεργία προβλέπεται υποχώρηση στο 8,6% το 2026, που θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 35% από το 2019 έως το 2025 και θα ξεπεράσει το 40% έως το 2026. Οι καθαρές αμοιβές αυξάνονται κατά 32% περίπου σε σχέση με το 2019.

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής.

Οι επενδύσεις καταγράφουν, ήδη, ιστορικά υψηλές επιδόσεις και παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026. Εξέλιξη που οδηγεί στην κάλυψη ενός διαχρονικού κενού σε σχέση με την Ευρώπη.

Οι δαπάνες για την υγεία ενισχύονται αποφασιστικά, αφού ο προϋπολογισμός προβλέπει υπερδιπλασιασμό των πόρων σε σχέση με το 2019», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τόνισε ότι «τα ανωτέρω αδιαμφισβήτητα στοιχεία αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με μόνο στόχο οι πολίτες να πάρουν πίσω όσα στερήθηκαν».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η επίλυση του στεγαστικού ζητήματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για την Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Στη χώρα μας, τα τελευταία 2,5 χρόνια, με 43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις, για την απόκτηση και για την ενοικίαση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 1,5 εκατ. δικαιούχους, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις.

Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε έξι επιπλέον δράσεις, που δρομολογούνται, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά για τα ακίνητα» και αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις αυτές .

Είπε ακόμη ότι «με διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες, κλείνει ακόμη μια εκκρεμότητα από το παρελθόν που αφορά στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που χορηγήθηκαν κυρίως την περίοδο 2005-2009, όταν δεν υπήρχε καμία διεθνής πρόβλεψη για έντονη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου. Στο πλαίσιο της ρύθμισης οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονται σε ευρώ, με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Επίσης, θα προβλέπεται «κούρεμα», με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ενώ παράλληλα οι δανειολήπτες θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια».

Ανέφερε επίσης ότι «η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του πενταετούς σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου συνέδραμαν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων με τους οποίους πραγματοποιήθηκε ένας νέος γύρος διαβούλευσης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τη βούληση όλων των εμπλεκομένων μερών να ενισχυθεί το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας. Εντός του 2025, προηγήθηκε ένας κύκλος τακτικών διαβουλεύσεων διάρκειας επτά μηνών ο οποίος κατέληξε στα τέλη Νοεμβρίου στην υπογραφή της ιστορικής Κοινωνικής Συμφωνίας την οποία, για πρώτη φορά, συνυπέγραψαν όλοι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινών Εταίρων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο, καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ξανά πως η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι για τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει για εξοπλισμούς, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην συζήτηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου: «Μία πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». «Είναι, νομίζω,», είπε «μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή».

Στη Γαλλία για να παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης σημαίας βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα.

Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καθώς η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» που, πλέον, βρίσκεται στην «Μονάδα του Στόλου» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας.

Η επιλογή των φρεγατών Belh@rra αποτελεί μια στρατηγική επιλογή σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών συγκυριών και σηματοδοτεί μια καινούρια φιλοσοφία επιχειρήσεων.

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με 159 ψήφους «υπέρ», ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Στα βασικά μεγέθη του αποτυπώνεται, ξεκάθαρα, πως η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Από την αβεβαιότητα του παρελθόντος, οδεύει σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και το 2026 προβλέπεται να φτάσει το 2,4%, την ώρα που η Ευρωζώνη κινείται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

Για την ανεργία προβλέπεται υποχώρηση στο 8,6% το 2026, που θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 35% από το 2019 έως το 2025 και θα ξεπεράσει το 40% έως το 2026. Οι καθαρές αμοιβές αυξάνονται κατά 32% περίπου σε σχέση με το 2019.

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής.

Οι επενδύσεις καταγράφουν, ήδη, ιστορικά υψηλές επιδόσεις και παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026. Εξέλιξη που οδηγεί στην κάλυψη ενός διαχρονικού κενού σε σχέση με την Ευρώπη.

Οι δαπάνες για την υγεία ενισχύονται αποφασιστικά, αφού ο προϋπολογισμός προβλέπει υπερδιπλασιασμό των πόρων σε σχέση με το 2019.

Επιπρόσθετα, οι πόροι για παιδεία, άμυνα, πολιτική προστασία και κοινωνική ασφάλιση είναι αισθητά ενισχυμένοι σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Την ίδια ώρα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φτάνει σε ιστορικά υψηλά μεγέθη.

Την περίοδο 2026-2029, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών θα επιβραδυνθεί σημαντικά.

Τα ανωτέρω αδιαμφισβήτητα στοιχεία αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με μόνο στόχο οι πολίτες να πάρουν πίσω όσα στερήθηκαν.

Η επίλυση του στεγαστικού ζητήματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για την Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Στη χώρα μας, τα τελευταία 2,5 χρόνια, με 43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις, για την απόκτηση και για την ενοικίαση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 1,5 εκατ. δικαιούχους, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις.

Από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε έξι επιπλέον δράσεις, που δρομολογούνται, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά για τα ακίνητα:

1. Ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης, με στόχο την αναβάθμιση κατά προτεραιότητα παλαιών κλειστών ακινήτων και επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ.

2. Για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που νοικιάζουν σπίτια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δεν θα επιστρέφεται ένα, αλλά δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, αρκεί να μισθώσουν σπίτι στην Περιφέρεια όπου υπηρετούν.

3. Θα προχωρήσουν τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

4. Ήδη απαγορεύονται οι νέες μισθώσεις στο 1ο, στο 2ο και στο 3ο διαμέρισμα της Αθήνας. Η ίδια ρύθμιση επεκτείνεται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση των ενοικίων.

5. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν, πλέον, να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση για 10 χρόνια και τα έσοδα από αυτά τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου.

6. Πολεοδομική πρόβλεψη που θα φέρει προσεχώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων τα οποία δεν ήταν μέχρι σήμερα προς οικιστική χρήση.

Με διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες, κλείνει ακόμη μια εκκρεμότητα από το παρελθόν που αφορά στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που χορηγήθηκαν κυρίως την περίοδο 2005-2009, όταν δεν υπήρχε καμία διεθνής πρόβλεψη για έντονη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονται σε ευρώ, με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Επίσης, θα προβλέπεται «κούρεμα», με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ενώ παράλληλα οι δανειολήπτες θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια.

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, εκλείπει κατ' αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες, μέσω του χαμηλού και του σταθερού επιτοκίου. Ταυτόχρονα, οι δανειολήπτες ελαφρύνονται, αφού οι υποχρεώσεις τους μειώνονται σημαντικά από την αλλαγή σε ευρώ, από το «κούρεμα», όσο και από τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του πενταετούς σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου συνέδραμαν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων με τους οποίους πραγματοποιήθηκε ένας νέος γύρος διαβούλευσης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τη βούληση όλων των εμπλεκομένων μερών να ενισχυθεί το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας.

Εντός του 2025, προηγήθηκε ένας κύκλος τακτικών διαβουλεύσεων διάρκειας επτά μηνών ο οποίος κατέληξε στα τέλη Νοεμβρίου στην υπογραφή της ιστορικής Κοινωνικής Συμφωνίας την οποία, για πρώτη φορά, συνυπέγραψαν όλοι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινών Εταίρων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.