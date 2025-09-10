Ανοδικές «ανάσες» στο ΧΑ

Ανοδικά αντιδρούν μετοχές και δείκτες στη Λεωφόρο Αθηνών, μετά από ένα πτωτικό τριήμερο. Σε θετικό έδαφος η πλειονότητα των τίτλων του FTSE Large Cap, ξεχωρίζει ανοδικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ανοδικά αντιδρούν μετοχές και δείκτες στο ΧΑ την Τετάρτη, μετά από ένα πτωτικό τριήμερο, σε ευθυγράμμιση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και μετά από τα νέα ρεκόρ στη Wall Street.

Η ταχεία αντίδραση του Γάλλου Προέδρου μετά την παραίτηση Μπαϊρού, και ο διορισμός ως πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ενισχύει τις προσδοκίες ότι, έστω και με περιορισμό των μέτρων λιτότητας, θα προκύψει μια νέα γαλλική κυβέρνηση που θα καταφέρει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026 έγκαιρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Πολωνία, καθώς και οι πιέσεις των ΗΠΑ στην ΕΕ για την από κοινού επιβολή δασμών σε Κίνα και Ινδία. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της ING, το ράλι στις αγορές συνεχίζεται, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, των οποίων υπερισχύει η υψηλή ρευστότητα. Επιπλέον, όπως εξηγούν, η προοπτική μείωσης επιτοκίων από τη Fed κατά 125-150 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους εννέα μήνες μόνο στήριξη μπορεί να προσφέρει στη μόχλευση και στη ζήτηση, ώστε οι διαχειριστές κεφαλαίων να παραμείνουν πλήρως επενδεδυμένοι.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ανακοίνωσε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας 84% στο εξάμηνο, στη Metlen, όπου η διοίκηση αναμένει EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ το 2025, καθώς και στα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι ΔΑΑ και Σαράντης.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.027 μονάδες με κέρδη 0,61%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος και ο τραπεζικός δείκτης, που ενισχύεται 0,651 στις 2.193,72 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 68 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 39 πτωτικών και 46 αμετάβλητων.

Λίγο πριν τις 12:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 46,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15,81 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει με κέρδη 2,72% στα 22,66 ευρώ, ακολουθεί η Eurobank ενισχυμένη 1,91% στα 3,20 ευρώ, ενώ πάνω από 1% ενισχύονται και οι μετοχές των Helleniq Energy, Coca-Cola HBC και Lamda Development στα €8,26, €43,54 και €6,97 αντίστοιχα.

Στο +0,95% ο ΟΠΑΠ στα 19,08 ευρώ, ενώ ακολουθούν ανοδικά, μεταξύ άλλων, και οι ΔΑΑ (+0,68%), Motor Oil (+0,66%), Jumbo (+0,44%), ΟΤΕ (+0,31%), Metlen (+0,29%), ΕΤΕ (+0,25%) και ΔΕΗ (+0,21%). Αμετάβλητη στα 6,82 ευρώ η Τρ. Πειραιώς και στα 3,48 ευρώ η Alpha Bank.

Στον αντίποδα η Σαράντης υποχωρεί 0,56% στα 14,14 ευρώ, ενώ με μικρές απώλειες ακολουθούν οι Cenergy (-0,55%), Aktor (-0,39%), Aegean (-0,29%), ΕΥΔΑΠ (-0,28%), Optima (-0,25%) και Viohalco (-0,16%).