Κοντογεώργης για αγρότες: Η αποχή από το διάλογο και οι ακραίες κινητοποιήσεις δεν είναι παραγωγικές

Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει εξ αρχής ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες, τονίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Μήνυμα προς τους αγρότες, μετά την αρνητική απάντησή τους προς την κυβέρνηση, στέλνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μέσω συνέντευξής του στο mononews.gr.

Όπως, αναλυτικά, αναφέρει, «ο πρωθυπουργός έχει αφήσει εξ αρχής ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες. 'Αλλωστε η πρόσκληση που απηύθυνε αυτό το νόημα είχε. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαλόγου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού και πάντα σε συνάρτηση με τη σχετική συμφωνία με την ΕΕ. Η αποχή από το διάλογο και οι κινητοποιήσεις όμως, ειδικά οι πιο ακραίες, δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση παραγωγικά. Πιστεύω ότι λύσεις θα βρούμε μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος σε υπαρκτά προβλήματα και ρεαλιστικά αιτήματα».

Στα αγροτικά αιτήματα, ειδικότερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογραμμίζει κατ' αρχάς τη «σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας» που έχει η κυβέρνηση με τον αγροτικό κόσμο. Και προσθέτει: «Αντιλαμβανόμαστε ότι η αγροτική ζωή είναι δύσκολη και έγινε δυσκολότερη σε μια χρονιά με αλλαγές στο σύστημα επιδοτήσεων, ευλογιά και χαμηλές τιμές στα προϊόντα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει λύσεις σε σημαντικά ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα παρέχοντας τη δυνατότητα για φθηνό αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια, θεσμοθετώντας την μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, μειώνοντας τον ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, και με το τιμολόγιο "ΓΑΙΑ" κ.α. Ειδικά για το κόστος παραγωγής και τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, η προσπάθειά μας είναι συνεχής».

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαιώνει ότι «μέσα από την αναδιοργάνωση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες τελικές επιδοτήσεις. Φέτος οι πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ αγγίζουν στα 3,8 δισ. ευρώ και θα είναι 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρσι».

Παράλληλα, συνεχίζει, «είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να επανεξετάσουμε διαδικασίες που χρειάζονται διόρθωση. Αναγνωρίζοντας τέτοιες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες να κάνουν ένσταση αποδεικνύοντας ότι η δορυφορική απεικόνιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική. Επιπλέον, αποκαθιστούμε την αδικία που μπορεί να προέκυψε στο ύψος των επιδοτήσεων από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για πραγματικούς κτηνοτρόφους σε 5 νομούς της χώρας και θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο συμπληρωματική πληρωμή με βάση τις πωλήσεις γάλακτος, κρέατος και τις αγορές ζωοτροφών. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς για χωράφια κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία εκδόθηκε πρόσθετη διευκρινιστική ανακοίνωση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα».

Στη συνέντευξη θίγονται, επίσης, θέματα, όπως ο Προϋπολογισμός, το στεγαστικό αλλά και η ανάπτυξη της περιφέρειας. Καταλήγει δε, με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τους πολίτες: «Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη εθνική και προσωπική επιτυχία του έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup είναι μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα».

Πέρα από την συμβολική διάσταση, «σε πρακτικούς όρους έχει αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας μέσα από τα κέρδη αξιοπιστίας που δημιουργεί για την ελληνική οικονομία. Σηματοδοτεί ότι η χώρα μας έχει δημοσιονομική σταθερότητα και θετικές αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς παραδοσιακά οι χώρες που ασκούν την προεδρία του Eurogroup αποτελούν με κάποιο τρόπο το θετικό παράδειγμα. Είναι ένα σήμα για περισσότερες επενδύσεις, που συνεπάγεται ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης και τελικά του βιοτικού επιπέδου.

Είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε στον δρόμο της σταθερότητας βελτιώνοντας τη ζωή, την καθημερινή πραγματικότητα των συμπολιτών μας, σηκώνοντας ακόμα πιο ψηλά την πατρίδα μας», επισημαίνει κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ