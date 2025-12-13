Πλεύρης: Πολύ σημαντικό ότι πλέον στην Ευρώπη υπάρχει αντίληψη της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συμμετείχε σήμερα στην Ρώμη σε δημόσια συζήτηση η οποία οργανώθηκε στο φεστιβάλ «Atreju» του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε σήμερα στην Ρώμη σε δημόσια συζήτηση η οποία οργανώθηκε στο φεστιβάλ «Atreju» του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και είχε ως θέμα το «Καταπολέμηση των διακινητών και πιο ασφαλή σύνορα». Στη συζήτηση πήραν επίσης μέρος ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η βουλευτής του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», Σάρα Κελάνι και, σε βίντεο σύνδεση ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενος στην μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε:

«Eίναι πολύ σημαντικό ότι πλέον, στην Ευρώπη υπάρχει αντίληψη της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής, διότι οι συζητήσεις πια, αφορούν την αποτροπή στα σύνορα, τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, τις ασφαλείς τρίτες χώρες και, βέβαια, τον κανονισμό των απελάσεων. Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι μπαίνουμε σε μια Ευρώπη η οποία θέλει να προστατευθεί και η μόνη δυνατότητα να έλθει κάποιος στην Ευρώπη, θα είναι η νόμιμη οδός και όχι ο εκβιασμός των κυκλωμάτων».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει σύμπτωση απόψεων με τις θέσεις του Ιταλού συναδέλφου του, ο υπουργός μετανάστευσης υπογράμμισε:

«Ναι, και θεωρώ ότι η πολιτική που έχει ακολουθήσει η κ. Μελόνι, η κυβέρνησή της και ο συγκεκριμένος υπουργός, είναι μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν κοινά προβλήματα, δηλαδή δέχονται τις μεγαλύτερες ροές και έχουν και χερσαία σύνορα, κάτι που σημαίνει ότι παράγουν και δευτερογενείς ροές. Και για τις δύο χώρες, άρα, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύονται τα σύνορα, να αυξάνονται οι επιστροφές. Όλα αυτά τα έλεγε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 2019. Έχουμε, πλέον, μια Ευρώπη που μας ακούει και βάζει σε προτεραιότητα τις επιστροφές και όχι την απορρόφηση».

Σε σχέση, τέλος, με την δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής παράτυπων μεταναστών, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

«Με τον Ιταλό και τον Γερμανό ομόλογό μου έχουμε συζητήσει το θέμα της επιστροφής σε κέντρα τρίτων χωρών. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, διότι αν βρίσκονται εντός της Ευρώπης -ακόμη και εκτός ΕΕ- θα δίνεται, πάλι, η δυνατότητα της μεταφοράς. Συμφωνούμε ότι είναι λύση, μια καινοτόμος λύση, να υπάρξουν κέντρα εκτός Ευρώπης. Από 'κει και πέρα, με τον νέο κανονισμό αυτό θεσμοθετείται και -για να το πω πάρα πολύ απλά- είναι πολύ σημαντικό κάποιος που έρχεται παράνομα και έχουμε δυσκολία να τον επιστρέψουμε στην χώρα καταγωγής του, να γνωρίζει ότι αντί να μείνει στην ελληνική ή στην ιταλική επικράτεια, θα μεταφερθεί σε ένα κέντρο το οποίο θα βρίσκεται στην Αφρική. Αυτός θα είναι ο πιο αποτρεπτικός παράγοντας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ