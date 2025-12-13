ΗΠΑ: Το υπ. Υποθέσεων Βετεράνων προγραμματίζει τη μείωση θέσεων εργασίας στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, the Washington Post, αναμένεται να χαθούν τουλάχιστον 35.000 θέσεις εργασίας.

Το υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων των ΗΠΑ προγραμματίζει την ξαφνική μείωση περίπου 35.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών.

Η μείωση των θέσεων θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας, the Washington Post που επικαλείται ένα εσωτερικό σημείωμα, αλλά και στελέχη του υπουργείου, όπως και βοηθούς στο Κογκρέσο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ