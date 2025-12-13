Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Το υπ. Υποθέσεων Βετεράνων προγραμματίζει τη μείωση θέσεων εργασίας στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Το υπ. Υποθέσεων Βετεράνων προγραμματίζει τη μείωση θέσεων εργασίας στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, the Washington Post, αναμένεται να χαθούν τουλάχιστον 35.000 θέσεις εργασίας.

Το υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων των ΗΠΑ προγραμματίζει την ξαφνική μείωση περίπου 35.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών.

Η μείωση των θέσεων θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας, the Washington Post που επικαλείται ένα εσωτερικό σημείωμα, αλλά και στελέχη του υπουργείου, όπως και βοηθούς στο Κογκρέσο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου σε σύγκριση με του ιδιωτικού τομέα - Στα 1.504 ευρώ το μέσο ποσό τον Νοέμβριο

Σχέδιο Επιβίωσης - 9 προτάσεις για την επόμενη μέρα του Πρωτογενούς τομέα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως στην αναθεώρηση – Σκληρές προθεσμίες για τα έργα και τα ορόσημα

tags:
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider