Μυτιληναίος: Παραμένουν σε τροχιά υπέρβασης του 1 δισ. τα EBITDA – Σε φάση παραγωγής η Κυκλική Μεταλλουργία

Στα επίπεδα των 600 εκατ. ευρώ η καθαρή κερδοφορία, παρά την εφάπαξ επίπτωση από τον τομέα M Power Projects (MPP), όπως σημείωσε ο Πρόεδρος και CEO στο conference call με αναλυτές. Το αργότερο τον Οκτώβριο η έναρξη λειτουργίας της μονάδας ανάκτησης μετάλλων στη Σίνδο. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση για το 5ο εργοστάσιο στο defence hub στον Βόλο. «Παράθυρο» για αυτόνομη είσοδο της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακόμη και το 2026. Εν αναμονή του νέου placement της Helleniq Energy, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ.

Τη βεβαιότητα ότι η Metlen θα ξεπεράσει φέτος τον στόχο για EBITDA 1 δισ. ευρώ, παρά την εφάπαξ επίπτωση από τον τομέα M Power Projects (MPP), εξέφρασε ο Πρόεδρος και CEO της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο conference call με αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Όπως πρόσθεσε, η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις ισχυρές επιδόσεις σε όλους που σημειώθηκαν σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, με το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Metlen να λειτουργεί ως «ασπίδα».

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το 2025 θα είναι μια καλή χρονιά. Το κατώφλι είναι 1 δισ. ευρώ για τη λειτουργική κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα επίπεδα των 600 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε.

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, αν δεν υπάρχει η αρνητική επίδοση του ΜΡΡ, με τα προβλήματα που προέκυψαν στο έργο Protos στη Βρετανία, τα αποτελέσματα θα ήταν εξαιρετικά ισχυρά. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι δεν πρέπει να αμελείται το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που εμφανίζονται προβλήματα σε έργο του συγκεκριμένου τομέα, με τη Metlen να έχει υλοποιήσει έως τώρα με επιτυχία 283 πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πρότζεκτ υψηλής πολυπλοκότητας.

Πλήρης διαφάνεια

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, που αφορά το συγκεκριμένο έργο και δεν υποδηλώνει ευρύτερα προβλήματα της εταιρείας. Πρόσθεσε πως η ζημία θα μπορούσε να επιμεριστεί στα δύο εξάμηνα του 2025, ωστόσο επελέγη να αποτυπωθεί στο πρώτο εξάμηνο, για πλήρη διαφάνεια με την αγορά και τους μετόχους. Όπως συμπλήρωσε, η εταιρεία διαχειρίζεται εκ του σύνεγγυς την κατάσταση, με διαφανή προσέγγιση και πρωτοβουλίες για μετριασμό των επιπτώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως συμπλήρωσε, αποτελεί αξιοσημείωτο επίτευγμα ότι η βάση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι πλέον το 1 δισ., αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια τα EBITDA κυμαίνονταν μεταξύ 300 – 350 εκατ.

Σημείωσε πως ο τομέας του Utility θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επόμενη φάση μετασχηματισμού της εταιρείας «Big-3». Επισήμανε πως η δραστηριότητα στην ηλεκτρική ενέργεια συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες, δείχνοντας αυξημένη παραγωγή και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, χάρις στη διαρκή ζήτηση και τη στρατηγική τοποθέτηση του brand. Περιλαμβάνει το retail, την προμήθεια, το trading, την ηλεκτροπαραγωγή και τη διαχείριση ενέργειας.

Εν αναμονή του placement της Helleniq Energy

Επισήμανε πως η Protergia θα ενισχύσει το μερίδιό της στο 24% μέχρι τον χειμώνα, καθοδόν για τον στόχο για μερίδιο 30% που έχει τεθεί και ο οποίος παραμένει. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι υπάρχει ήδη συγκέντρωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επομένως είναι δύσκολο να υπάρξουν νέες εξαγορές προμηθευτών. «Είμαστε πάντα έτοιμοι να προχωρήσουμε σε εξαγορές την κατάλληλη στιγμή», πρόσθεσε.

Για τον κλάδο των ΑΠΕ, σημείωσε πως η υλοποίηση πρότζεκτ προχωρά ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα, με συνέπεια η M Renewables να αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως «μηχανή ανάπτυξης» της εταιρείας. Τόνισε πως η επόμενη επενδυτική «έκρηξη» θα έρθει από τις μπαταρίες, έναν κλάδο στον οποίο η Metlen έχει μακρά εμπειρία – έχοντας εγκαταστήσει το 1/3 των μπαταριών στο Ηνωμένο Βασίλειο και χιλιάδες Μεγαβάτ σε άλλες αγορές. Μάλιστα, αποκάλυψε πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν δύο νέα πρότζεκτ, στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Σε ερωτήσεις αναφορικά με πιθανά σχέδια απόκτησης σημαντικού ποσοστού της Helleniq Energy, υπογράμμισε πως δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με αλλαγές στις θέσεις των δύο βασικών μετόχων. Πρόσθεσε πως υπήρχαν ειδήσεις για ένα νέο placement, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη. Επίσης, δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ.

Αυτόνομα στο ΧΑΑ η ΜΕΤΚΑ

Σημαντικές ήταν οι αναφορές του κ. Μυτιληναίου και στη ΜΕΤΚΑ, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώθηκαν πολύ γρήγορα οι υψηλές προσδοκίες στις κατασκευές – παραχωρήσεις. «Ο τριπλασιασμός της κερδοφορίας της METKA είναι μόνο η αρχή. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η METKA βρίσκεται σε τροχιά να φτάσει -ή ακόμη και να ξεπεράσει- τα 100 εκατ. EBITDA φέτος, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το ποσό θα μπορούσε να αυξηθεί στα 150 εκατ. το 2026 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια», τόνισε.

Σημείωσε πως οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που είχε κάνει ο ίδιος δημόσια πριν από λίγα χρόνια, για το ότι η ΜΕΤΚΑ είναι υποψήφια για αυτόνομη είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως αυτό μπορεί να συμβεί ήδη από το 2026.

«Παίρνει εμπρός» η Σίδνος

Όσον αφορά την Κυκλική Μεταλλουργία, υπογράμμισε πως βρίσκεται προ των πυλών η έναρξη παραγωγής από τη μονάδα στη Σίνδο – το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή στη μονάδα θα γίνεται αρχικά σε πιλοτική φάση, με ετήσια δυναμικότητα τροφοδοσίας 50.000 τόνων.

Στο «μέτωπο» των αμυντικών επενδύσεων, επισήμανε πως είναι θέμα χρόνου η τελική επενδυτική απόφαση για το 5ο εργοστάσιο στον Βόλο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες μονάδες. Την ίδια στιγμή, προχωρά ομαλά η ωρίμανσης της εμβληματικής επένδυσης στην «Αλουμίνιον της Ελλάδας» για την παραγωγή γαλλίου και την αύξηση της παραγωγής βωξίτη και αλουμίνας.

Υπογράμμισε πως το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από την έκβαση των συζητήσεων με τις Βρυξέλλες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο, ώστε να καθοριστεί το ακριβές ύψος της ευρωπαϊκής στήριξης. Σαφής εικόνα θα υπάρχει το αργότερο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.