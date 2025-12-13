Ειδήσεις | Διεθνή

Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ

Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν απέχει πολύ
Το σχόλιο του Τούρκου προέδρου ήρθε μετά τη συνάντηση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Τουρκμενιστάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι “η ειρήνη δεν απέχει πολύ”.

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το γραφείο του Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ουκρανία
