ΧΑ: Νέες πιέσεις για τον Γενικό Δείκτη

Στο γνώριμο μοτίβο των τελευταίων ημερών η Λεωφόρος Αθηνών, με συγκρατημένο τζίρο, οριακές μεταβολές και εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη.

Upd. 13:49

Στο γνώριμο μοτίβο των τελευταίων ημερών κινείται και την Τρίτη η Λεωφόρος Αθηνών, με συγκρατημένο τζίρο και οριακές μεταβολές σε επίπεδο Γενικού Δείκτη.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων. Νωρίτερα η Metlen ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ τζίρου 3,6 δισ. ευρώ για το α’ εξάμηνο, με αύξηση 45%.

Σήμερα αναμένονται επίσης ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και από τις διοικήσεις των Σαράντης, ΔΑΑ και Fourlis.

Το ενδιαφέρον παραμένει ασφαλώς στραμμένο και στις εξελίξεις εκτός συνόρων και, συγκεκριμένα, στη Γαλλία. Εκεί όπου από σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος καλείται να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα που συνοδεύει τις εξελίξεις από τις 25 Αυγούστου και έπειτα, αναμένεται να έχει κόστος. Αυτό εκτιμάται ότι θα φανεί στα στοιχεία για την καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη, και πιθανότατα θα οδηγήσει σε επιβράδυνση επενδύσεων, προσλήψεων και κατανάλωσης. Σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους του γαλλικού χρέους, κάποιο κλάδοι πιθανότατα θα διολισθήσουν σε στασιμότητα, ειδικά οι κλάδοι των κατασκευών και των ακινήτων και, πιθανότατα, η ανάπτυξη του γαλλικού ΑΕΠ κατά το δ’ τρίμηνο θα παραμείνει στάσιμη.

Αν και ο γαλλικός κίνδυνος παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένος, μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να έχει συνέπειες και στην υπόλοιπη ευρωζώνη, εκτιμούν οι αναλυτές της ING. Ωστόσο τα spread των γαλλικών ομολόγων και η γενικότερη διάθεση ανάληψης ρίσκου στις αγορές πιθανότατα δεν θα επηρεαστεί όσο ο Μακρόν παραμένει στην Προεδρία.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.013,11 μονάδες με απώλειες 0,21%, εξανεμίζοντας τα μικρά κέρδη έως 0,47% που κατέγραφε νωρίτερα. Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔ προέρχεται από δύο διαδοχικά πτωτικά κλεισίματα.

Σε αρνητικό έδαφος γυρίζει και ο τραπεζικός δείκτης, που βρέθηκε νωρίτερα έως τις 2.201 μονάδες, ενώ τώρα υποχωρεί 0,14% στις 2.178,61 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές ενισχύονται, έναντι 53 πτωτικών και 38 αμετάβλητων.

Λίγο πριν τις 14:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 80,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13,85 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.