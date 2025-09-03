Τρίτο διαδοχικό ρεκόρ για τον χρυσό - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια

Με ώθηση από τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. «Φουντώνουν» οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Fed.

Τελευταία ενημέρωση 22:35

Επέκτεινε το ράλι του την Τετάρτη ο χρυσός, με ώθηση από τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μία μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, την ώρα που η παρατεταμένη αβεβαιότητα παγκοσμίως αυξάνει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε άλμα 1,2% στα 3.576,59 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.578,50 δολαρίων. Τα futures χρυσού ενισχύθηκαν κατά 1,2% στα 3.635,5 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο και οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν, κάτι που συνάδει με χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν ήδη σε επίπεδα ρεκόρ πριν την ανακοίνωση των νέων στοιχείων, τα οποία συνέβαλαν στην εκτόξευση του πάνω από τα 3.600 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθώντας τα νέα στοιχεία αύξησαν τις πιθανότητες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στο 98% από 92% προηγουμένως.

Η προσοχή τους τώρα στρέφεται στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη και στη μηνιαία έκθεση μισθοδοσίας (ADP) που αναμένεται την Παρασκευή.

Ακολουθώντας την ανοδική πορεία του χρυσού, το ασήμι ενισχύθηκε 0,8% στα 41,22 δολάρια ανά ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Η πλατίνα πρόσθεσε 2,1% στα 1.432,12 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 1,6% στα 1.152,68 δολάρια.