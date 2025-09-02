Απώλειες στην Wall Street στην πρεμιέρα του Σεπτεμβρίου

O Σεπτέμβριος ιστορικά είναι ο χειρότερος μήνας για την αμερικανική αγορά.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, στον απόηχο της ακύρωσης της πλειοψηφίας των δασμών που είχε επιβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων επιδείνωσε ακόμα περισσότερο το κλίμα στην αμερικανική αγορά.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε στα επίπεδα των 45.270 μονάδων, σημειώνοντας απώλειες 274 μονάδων ή 0,60%, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,69% και διαμορφώθηκε στις 6.415 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να κλείνει με πτώση 0,82% στις 21.279 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, με απώλειες 6% ολοκλήρωσε η μετοχή της Kraft Heinz, αφότου ο Γουόρεν Μπάφετ δήλωσε «απογοητευμένος» την απόφαση να διασπαστεί σε δύο εταιρείες. Με συμμετοχή 27,5% στην εταιρεία, η Berkshire Hathaway αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Kraft Heinz και δεν έχει μεταβάλει το ποσοστό της από το 2015 όταν ενορχήστρωσε την συνένωση των δύο κολοσσών δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου στις ΗΠΑ και την 5η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

Σε αρνητικό έδαφος, ελέω profit taking, έκλεισαν και οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών, με την Nvidia να χάνει 2%, ενώ Apple και Amazon υποχώρησαν κατά 1%.

Σημειώνεται πως, ιστορικά, ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να καταγράφει πτώση 4,2% κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια και πτώση άνω του 2% κατά μέσο όρο τα τελευταία 10.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν καθώς ορατό είναι το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να χρειαστεί να επιστρέψουν αρκετά δισ. από τα δολάρια που εισπράχθηκαν λόγω των δασμών, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε στο 4,281% και του 30ετούς στο 4,977%, στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι εφετείο των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι. Συγκεκριμένα, το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ (US Court of Appeals for the Federal Circuit) έκρινε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς. Στη συνέχεια, ο Τραμπ αποκάλεσε «εξαιρετικά κομματικοποιημένο» το Εφετείο και δήλωσε ότι ασκήσει έφεση.

Στα μάκρο της ημέρας, μείωση κατέγραψαν οι δαπάνες για κατασκευές στις ΗΠΑ, τον Ιούλιο, καθώς τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων συνέχιζαν να περιορίζουν την αγορά κατοικιών.

Το Γραφείο Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι δαπάνες για κατασκευές μειώθηκαν κατά 0,1% μετά από μια μη αναθεωρημένη πτώση 0,4% τον Ιούνιο. Η μείωση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δαπάνες για ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα μειώθηκαν κατά 0,2%. Οι επενδύσεις σε οικιστικές κατασκευές αυξήθηκαν κατά 0,1%, με τις δαπάνες για νέα έργα μονοκατοικιών να σημειώνουν άνοδο 0,1%.

Οι επενδύσεις σε κατοικίες συρρικνώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών. Αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο, κάτι που θα σηματοδοτήσει την τρίτη συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση.

Από την άλλη, καλύτερα από το αναμενόμενο ήταν τα αποτελέσματα του δείκτη μεταποίησης ISM για τον Αύγουστο, ωστόσο εξακολουθούν να υποδηλώνουν συρρίκνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μεταποιητικός τομέας των ΗΠΑ παραμένει για έκτο συνεχόμενο μήνα σε αρνητικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο δείκτης ενισχύθηκε στο 48,7% τον περασμένο μήνα, από το 48% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Όμως παρά το γεγονός πως η μέτρηση ήταν καλύτερη από την πρόβλεψη του Dow Jones για 48,5%, παρέμεινε κάτω από το όριο του 50% που διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση.

Στα επιμέρους στοιχεία, ο δείκτης εργοστασιακής παραγωγής υποχώρησε κατά 3,6 μονάδες στο 47,8, επιστρέφοντας σε έδαφος συρρίκνωσης για πρώτη φορά σε τρεις μήνες. Ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε σταδιακά, αλλά παρέμεινε σ' ένα από τα πιο αδύναμα επίπεδα από την πανδημία.

Ταυτόχρονα, υπήρχαν μερικά ελπιδοφόρα σημάδια για τις προοπτικές, καθώς οι παραγγελίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά από την αρχή του έτους. Ο δείκτης των νέων κρατήσεων αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες, στη μεγαλύτερη αύξηση από τις αρχές του περασμένου έτους, στο 51,4.