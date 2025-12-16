Μήνυση Τραμπ 5 δισ. δολαρίων κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης, την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση χθες Δευτέρα εναντίον του BBC, του δημόσιου δικτύου ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, απαιτώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξαιτίας της μετάδοσης μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021, προτού οπαδοί του επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμιση και για παραβίαση νόμου περί εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Φλόριντα.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, αλλά απέρριψε τα αιτήματά του για αποζημίωση και διαφώνησε ότι υπήρχε οποιαδήποτε «βάση για αξίωση δυσφήμισης».

Η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγόρησε το BBC ότι τον δυσφήμισε «παραποιώντας εκ προθέσεως, κακόβουλα και παραπλανητικά την ομιλία του». Το BBC δεν έχει ακόμη απαντήσει στην αγωγή.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδίαζε να μηνύσει το BBC για το ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.

Με αυτή την κίνηση ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Ο κ. Τραμπ ερίζει πως ο τρόπος που μονταρίστηκαν τα αποσπάσματα τον παρουσίαζαν να καλούσε τους υποστηρικτές του να πάνε μαζί του στο Κογκρέσο και να δώσουν «κολασμένη μάχη», ενώ απαλείφθηκε η φράση με την οποία καλούσε η κινητοποίηση να είναι ειρηνική, προτού οπαδοί του κάνουν την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Το BBC παραδέχτηκε ότι η επεξεργασία είχε δώσει «την εσφαλμένη εντύπωση» ότι είχε «κάνει άμεση έκκληση για βίαιη δράση», αλλά διαφώνησε ότι υπήρχε βάση για ισχυρισμό δυσφήμισης.

Πριν ο Τραμπ καταθέσει την αγωγή, οι δικηγόροι του BBC είχαν δώσει μια εκτενή απάντηση στους ισχυρισμούς του προέδρου.

Είπαν ότι δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση στο μοντάζ και ότι ο Τραμπ δεν ζημιώθηκε από το πρόγραμμα, καθώς επανεξελέγη λίγο μετά την προβολή του.

Είπαν επίσης ότι το BBC δεν είχε τα δικαιώματα και δεν το έκανε, διανέμοντας το πρόγραμμα Panorama στα αμερικανικά του κανάλια. Ενώ το ντοκιμαντέρ ήταν διαθέσιμο στο BBC iPlayer, περιοριζόταν στους θεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην αγωγή του, ο Τραμπ επικαλείται συμφωνίες που είχε το BBC με άλλους διανομείς για την προβολή περιεχομένου, συγκεκριμένα μία με μια τρίτη εταιρεία μέσων ενημέρωσης που φέρεται να είχε δικαιώματα αδειοδότησης για το ντοκιμαντέρ εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Το BBC δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς, ούτε η εταιρεία με την φερόμενη συμφωνία διανομής.

Το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους στους τηλεθεατές, κάτι που νομικοί στη Βρετανία σημειώνουν πως θα έκανε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης στον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα πολύ βαριά από πολιτική σκοπιά, πέρα από την οικονομική.

Παραιτήσεις

Αντιμέτωπη με κρίση που συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες τα 103 χρόνια της ιστορία του, η διεύθυνση του BBC ανέφερε ακόμη πως δεν σχεδιάζει να μεταδώσει ξανά το επίμαχο ντοκιμαντέρ σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες του.

Η διένεξη για το μονταρισμένο απόσπασμα, που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama του BBC λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ, πυροδότησε κρίση δημοσίων σχέσεων για το δίκτυο με επιστέγασμα τις παραιτήσεις των δυο κορυφαίων στελεχών του.

Οι δικηγόροι του κ. Τραμπ επιχειρηματολογούν πως το BBC με το ντοκιμαντέρ αυτό προκάλεσε βαρύ πλήγμα στην υπόληψη και τη φήμη του και πελώρια οικονομική ζημία.

Το ντοκιμαντέρ προσέλκυσε ακόμη περισσότερη προσοχή αφού διέρρευσε εσωτερικό έγγραφο του BBC, συνταγμένο από εξωτερικό ελεγκτή για ζητήματα προτύπων και δεοντολογίας, που ήγειρε ανησυχίες για τον τρόπο που έγινε η επεξεργασία του υλικού, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για «προκαταλήψεις» στο δημόσιο δίκτυο.

Η επίμαχη εκπομπή δεν μεταδόθηκε στις ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ εκτιμάται πως κατέθεσε μήνυση και αγωγή στις ΗΠΑ επειδή οι προσφυγές στη δικαιοσύνη στη Βρετανία πρέπει να γίνονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση, διάστημα που έχει παρέλθει από τη μετάδοση του συγκεκριμένου επεισοδίου της εκπομπής Panorama.

Για να ξεπεράσουν τις κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ελευθερίες του λόγου και του Τύπου, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον αμερικανό πρόεδρο θα χρειαστεί να αποδείξουν πως όχι μόνο το μοντάζ δημιούργησε ψευδή και δυσφημιστική εικόνα, αλλά και ότι το BBC παραπλάνησε εσκεμμένα τους τηλεθεατές του ή ότι ενήργησε αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Το δίκτυο θα μπορούσε να αντιτείνει πως το ντοκιμαντέρ ήταν στην ουσία ακριβές και αληθές και ότι το μοντάζ δεν δημιουργούσε καμιά ψευδή εντύπωση, σύμφωνα με νομικούς. Αναμένεται επίσης να προβάλει ως αντεπιχείρημα ότι η προβολή του δεν κατάφερε πλήγμα στη φήμη του κ. Τραμπ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προτίμησαν να κλείσουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και να προχωρήσουν στην καταβολή αποζημιώσεων στον κ. Τραμπ έπειτα από μηνύσεις και αγωγές που τους άσκησε μετά την εκλογική νίκη του τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει προσφύγει, μεταξύ άλλων, εναντίον των εφημερίδων New York Times και Wall Street Journal καθώς και τοπικής εφημερίδας στην Άιοβα. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από BBC και ΑΠΕ-ΜΠΕ.+