ΧΑ: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Λεωφόρος Αθηνών

Εν μέσω μικτών τάσεων στις ευρωπαϊκές αγορές και με τη Wall Street να επιστρέφει σε «δράση» μετά από τριήμερη διακοπή. Ήπιες απώλειες ο ΓΔ, μικρά κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη.

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης παραμένει η Λεωφόρος Αθηνών, εν μέσω μικτών τάσεων στις ευρωπαϊκές αγορές και με τη Wall Street να επιστρέφει σήμερα σε «δράση» μετά από τριήμερη διακοπή.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όπου συνεχίζεται η «συζήτηση» για το αν οι αμερικανικές μετοχές έχουν οδηγηθεί σε υπερτιμημένα επίπεδα με όχημα τις big tech, αυτή την εβδομάδα αναμένεται πλήθος ανακοινώσεων μακροοικονομικών δεικτών, μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή.

Το ενδιαφέρον ωστόσο επικεντρώνεται προς το παρόν στην ανακοίνωση που έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ από το Οβάλ Γραφείο, για τις 21:00 ώρα Ελλάδος, για το περιεχόμενο της οποίας μόνο εικασίες υπάρχουν μέχρι στιγμής. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της UBS, Paul Donovan, εκτιμά ότι η θεματολογία μπορεί να ποικίλει, από τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ινδία, έως το Ουκρανικό ή τη χρήση της Εθνοφρουράς σε πολιτείες των ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, οι αναλυτές αναμένουν τις κινήσεις της ΕΚΤ, η οποία συνεδριάζει στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου για τα επιτόκια. Αρκετοί, μεταξύ των οποίων και η Deutsche Bank, εκτιμούν ότι με τα τωρινά δεδομένα σε επίπεδο πληθωρισμού και ανάπτυξης, αλλά και με τα δεδομένα της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει νέα μείωση επιτοκίων, τουλάχιστον προς το παρόν. Στον ίδιο τόνο και η Commerzbank, που σχολιάζει ότι η ΕΚΤ δεν έχει λόγο να αλλάξει στη στάση αναμονής που τηρεί.

Εντός των συνόρων, υπενθυμίζεται ότι αύριο αναμένονται αποτελέσματα από ΟΠΑΠ και Trade Estates μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, όπως και από την Quest πριν το άνοιγμα, ενώ ακολουθεί μεθαύριο Πέμπτη η Ideal.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Fast Finance εξηγεί ότι ο Γενικός Δείκτης θα χρειαστεί να κατοχυρώσει το επίπεδο των 2.050 μονάδων προκειμένου να δοθεί έναυσμα για υψηλότερα, ενώ η κοντινή στήριξη τοποθετείται στις 1.977 μονάδες.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.025,98 μονάδες με απώλειες 0,26%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Αντιθέτως, ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται 0,33% στις 2.186,73 μονάδες, ανακάμπτοντας από απώλειες 0,5% νωρίτερα.

Στο σύνολο του ταμπλό 29 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 66 που υποχωρούν και 58 που παραμένουν αμετάβλητες, με τζίρο που διαμορφώνεται σε 21,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,18 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές σε Eurobank, ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς.