Ανακοίνωση-έκπληξη από τον Τραμπ στις 21:00

Εν τω μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τους δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει μια ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο.
Σύμφωνα με το Bloomberg το οποίο επικαλείται πηγή του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ θα κάνει ανακοίνωση στις 21:00 ώρα Ελλάδος, χωρίς ωστόσο κανείς να γνωρίζει το περιεχόμενο.
🚨 BREAKING: President Trump will be making an “announcement” from the Oval Office Tuesday at 2pm ET
Get ready 😏
What's it going to be this time?!
— Nick Sortor (@nicksortor) September 2, 2025