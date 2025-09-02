Ανακοίνωση-έκπληξη από τον Τραμπ στις 21:00

Εν τω μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τους δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει μια ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με το Bloomberg το οποίο επικαλείται πηγή του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ θα κάνει ανακοίνωση στις 21:00 ώρα Ελλάδος, χωρίς ωστόσο κανείς να γνωρίζει το περιεχόμενο.