Wall Street: Οι επόμενες 14 συνεδριάσεις που θα κρίνουν τα πάντα

Οι επόμενες εβδομάδες θα δώσουν στη Wall Street μια σαφή εικόνα για το εάν αυτό το τελευταίο ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς θα συνεχιστεί - ή αν είναι καταδικασμένο να εκτροχιαστεί, επισημαίνει σε άρθρο του το Bloomberg.

Οι εκθέσεις για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, μαζί με την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες 14 συνεδριάσεις στην Wall Street, δίνοντας τον τόνο για τους επενδυτές καθώς επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, αφού ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε το μικρότερο μηνιαίο κέρδος του από τον Ιούλιο του 2024 και οδεύει προς τον Σεπτέμβριο, τον ιστορικά χειρότερο μήνα του έτους.

Ταυτόχρονα, η μεταβλητότητα έχει εξαφανιστεί, με τον Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe, ή VIX, να διαπραγματεύεται πάνω από το βασικό επίπεδο των 20 μόνο μία φορά από τα τέλη Ιουνίου. Ο S&P 500 δεν έχει υποστεί sell-off 2% σε 91 συνεδριάσεις, το μεγαλύτερο διάστημα από τον Ιούλιο του 2024. Έφτασε σε άλλο ένα ιστορικό υψηλό στις 6.501,58 μονάδες στις 28 Αυγούστου και έχει ενισχυθεί 9,8% φέτος, σημειώνοντας άνοδο 30% από το χαμηλό της 8ης Απριλίου.

«Οι επενδυτές υποθέτουν σωστά ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Τόμας Λι, επικεφαλής έρευνας στην Fundstrat Global Advisors. «Η Fed επανεκκινεί έναν ήπιο κύκλο περικοπών μετά από μια μακρά παύση. Αυτό καθιστά δύσκολο για τους traders να τοποθετηθούν».

Η bull αγορά από την πλευρά της, βλέπει τον S&P 500 να χάνει 5% έως 10% το φθινόπωρο πριν ανακάμψει μεταξύ 6.800 και 7.000 μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρει το Bloomberg.

Απόκοσμη Ηρεμία

Ο Λι δεν είναι ο μόνος με βραχυπρόθεσμο σκεπτικισμό. Μερικοί από τους πιο αισιόδοξους της Wall Street ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι η απόκοσμη ηρεμία στέλνει ένα αντίθετο σήμα ενόψει της χαρακτηριστικής αδυναμίας που δείχνει αυτή την εποχή η αγορά. Ο S&P 500 έχει χάσει κατά μέσο όρο 0,7% τον Σεπτέμβριο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και έχει καταγράψει μηνιαία πτώση σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Τα βασικά στοιχεία-καταλύτες της αγοράς θα ξεκινήσουν να καταφθάνουν από την Παρασκευή με την μηνιαία έκθεση για την απασχόληση. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν περίπου αύξηση 75.000 θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο, σύμφωνα με το μέσο όρο έρευνας του Bloomberg. Τα δεδομένα της απασχόλησης είχαν βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Αυγούστου, όταν το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας μείωσε τις μη γεωργικές μισθοδοσίες για τον Μάιο και τον Ιούνιο κατά σχεδόν 260.000 θέσεις. Η προσαρμογή πυροδότησε μια επίθεση από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέλυσε την επικεφαλής του οργανισμού και την κατηγόρησε ότι χειραγώγησε τα δεδομένα για πολιτικούς σκοπούς.

Στη συνέχεια, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας θα ανακοινώσει στις 9 Σεπτεμβρίου τα προβλεπόμενα αναθεωρημένα στατιστικά απασχόλησης, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω προσαρμογές στις προσδοκίες για την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Μετά αναλαμβάνει δράση ο πληθωρισμός με την έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή να καταφθάνει στις 11 Σεπτεμβρίου. Και στις 17 Σεπτεμβρίου, η Fed θα αποκαλύψει τις αποφάσεις πολιτικής και τις τριμηνιαίες προβλέψεις για τα επιτόκια, με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Τζερόμ Πάουελ να ακολουθεί. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν οποιαδήποτε σημάδια προσφέρει ο Πάουελ για την πορεία των επιτοκίων. Οι αγορές swaps προεξοφλούν περίπου 90% πιθανότητες η Fed να τα μειώσει στην επερχόμενη συνεδρίαση.

Δύο ημέρες αργότερα έρχεται το «triple witching», η λήξη ενός μεγάλου μέρους των δικαιωμάτων προαίρεσης που συνδέονται με μετοχές, κάτι που θα ενισχύσει την αστάθεια, επισημαίνει το Bloomberg.

Όλα αυτά συνθέτουν μία μεγάλη αβεβαιότητα για να επεξεργαστεί κανείς. Ωστόσο οι traders φαίνεται πως είναι περίεργα αδιάφοροι για αυτό το κρίσιμο διάστημα δεδομένων και αποφάσεων. Τα hedge funds και οι μεγάλοι κερδοσκόποι σορτάρουν τον Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe, ή VIX, σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και τρία χρόνια, στοιχηματίζοντας ότι η ηρεμία θα διαρκέσει. Και η έκθεση για την απασχόληση συνοδεύεται από μια ένδειξη μεταβλητότητα μόλις 85 μονάδων βάσης, υποδεικνύοντας ότι η αγορά υποτιμά αυτόν τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον Στιούαρτ Κάιζερ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλαγών μετοχών στις ΗΠΑ της Citigroup.

Κίνδυνος αναταραχής

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το είδος ηρεμίας και ακραίων τοποθετήσεων ιστορικά προοιωνίζει μία απότομη αύξηση των... αναταραχών στην αγορά. Αυτό συνέβη τον Φεβρουάριο, όταν ο S&P 500 έφτασε στο υψηλότερο σημείο του και η μεταβλητότητα εκτινάχθηκε λόγω ανησυχιών για τα δασμολογικά σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία έπιασαν τους traders σε δύσκολη θέση αφού μπήκαν στο 2025 στοιχηματίζοντας ότι η μεταβλητότητα θα παρέμενε χαμηλή. Οι traders επίσης σορτάρισαν τον VIX σε ακραία επίπεδα τον Ιούλιο του 2024, πριν η υποχώρηση του «carry trade» του γιεν ανεβάσει τις παγκόσμιες αγορές τον Αύγουστο.

Ο VIX σκαρφάλωσε προς το 16 την Παρασκευή, αφού άγγιξε τα χαμηλότερα επίπεδα του 2025, αλλά ο κύριος δείκτης φόβου της Wall Street παραμένει 19% κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο του.

Φυσικά, υπάρχουν θεμελιώδεις λόγοι για το ράλι του S&P 500. Η οικονομία έχει παραμείνει σχετικά ανθεκτική απέναντι στους δασμούς του Τραμπ, ενώ η αύξηση των κερδών της επιχειρήσεων της Αμερικής παραμένει ισχυρή. Αυτό έχει αφήσει τους επενδυτές να είναι οι πιο αισιόδοξοι για τις αμερικανικές μετοχές από τότε που κορυφώθηκαν τον Φεβρουάριο, με τα επίπεδα μετρητών να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στο 3,9%, σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έρευνα διαχειριστών κεφαλαίων της Bank of America.

Αλλά εδώ είναι το κυκλικό πρόβλημα: Καθώς ο S&P 500 ανεβαίνει υψηλότερα, οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι είναι υπερτιμημένος. Ο δείκτης διαπραγματεύεται 22 φορές πάνω από την πρόβλεψη των μέσων κερδών των αναλυτών για τους επόμενους 12 μήνες. Από το 1990, η αγορά ήταν πιο ακριβή μόνο στο αποκορύφωμα της φούσκας των dot-com και της τεχνολογικής ευφορίας που προέκυψε από τα βάθη της πανδημίας Covid το 2020.

«Είμαστε αγοραστές των big tech», δήλωσε η Τατιάνα Μπούνιχ, πρόεδρος και ιδρύτρια της Financial 1 Tax. «Αλλά αυτές οι μετοχές είναι πολύ ακριβές αυτή τη στιγμή, οπότε κρατάμε κάποια μετρητά στο περιθώριο και περιμένουμε κάποια αξιοπρεπή υποχώρηση πριν προσθέσουμε περισσότερα σε αυτήν τη θέση».

Ένας άλλος γνωστός «ταύρος», ο Εντ Γιαρντένι της ομώνυμης εταιρείας Yardeni Research, αμφισβητεί το αν η Fed θα μειώσει καν τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, κάτι που θα έπληττε σκληρά την χρηματιστηριακή αγορά, τουλάχιστον προσωρινά. Ο λόγος; Ο πληθωρισμός παραμένει ένας διαρκής κίνδυνος.

«Αναμένω ότι αυτό το ράλι των μετοχών θα σταματήσει σύντομα», δηλώνει. «Η αγορά υποτιμά πολλά χαρούμενα νέα, οπότε αν ο ΔΤΚ είναι υψηλός και υπάρχει μια ισχυρή αναφορά για την απασχόληση, οι traders μπορεί ξαφνικά να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι μειώσεις των επιτοκίων δεν είναι απαραίτητα μια ολοκληρωμένη υπόθεση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια σύντομη ρευστοποίηση. Αλλά οι μετοχές θα ανακάμψουν μόλις οι traders συνειδητοποιήσουν ότι η Fed δεν μπορεί να μειώσει τα επιτόκια κατά πολύ για έναν καλό λόγο: Η οικονομία εξακολουθεί να είναι ισχυρή».