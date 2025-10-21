Ευρώπη και Ουκρανία ετοιμάζουν πρόταση 12 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Η πρόταση θα βασίζεται στις σημερινές γραμμές του μετώπου έπειτα από τις νέες απαιτήσεις του Πούτιν προς τις ΗΠΑ για παράδοση ουκρανικών εδαφών ως αντάλλαγμα για μία συμφωνία ειρήνης.

Πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία ετοιμάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες από κοινού με την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόταση θα βασίζεται στις σημερινές γραμμές του μετώπου έπειτα από τις νέες απαιτήσεις του Πούτιν προς τις ΗΠΑ για παράδοση ουκρανικών εδαφών ως αντάλλαγμα για μία συμφωνία ειρήνης.

Ένα συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, ανέφερε μία πηγή στο Bloomberg.

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει με την Ουκρανία σε κατάπαυση πυρός και οι δύο χώρες δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές προελάσεις, η πρόταση θα προβλέπει την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Επιπλέον, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Θα υπάρξει επίσης μια πρόβλεψη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά ωστόσο περίπου 300 δισ. δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής της τράπεζας θα επιστραφούν μόνο εάν η Μόσχα συμφωνήσει να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Από την άλλη, θα επανέλθουν άμεσα εάν επιτεθεί ξανά κατά της γείτονός της.

Η Μόσχα και το Κίεβο θα διαπραγματευθούν για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή ως ρωσική, σύμφωνα με τις πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου στις υπάρχουσες γραμμές παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης τη στήριξη της Ουάσιγκτον, και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, σημείωσαν.

Τι έχει προηγηθεί

Η πρόταση έρχεται μετά την έκκληση που απηύθυνε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα για άμεση κατάπαυση πυρός κατά μήκος των σημερινών γραμμών του πολέμου ως προϋπόθεση για την έναρξη οποιονδήποτε διαπραγματεύσεων.

Μετά από μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν και μία συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει «να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους και να τελειώνουν», προσθέτοντας ότι μπορούν να συζητήσουν για τα εδάφη αργότερα.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες στην Βουδαπέστη ωστόσο υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων «στο άμεσο μέλλον».

«Το έργο που μας περιμένει θα είναι δύσκολο. Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν έχουν δώσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία», ανέφερε από τη μεριά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν την Τρίτη ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» την άμεση παύση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπάρχουσες θέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.