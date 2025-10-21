Wall Street: Μία ανάσα από τις 47.000 μονάδες ο Dow με ώθηση από εταιρικά αποτελέσματα

Άλμα σχεδόν 15% για τη μετοχή της General Motors.

Νέο ρεκόρ κατέρριψε στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη καθώς η περίοδος των αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει «για τα καλά». Από την άλλη, ο Nasdaq έκλεισε «στο κόκκινο» έπειτα από καθώς ο Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος για το εάν θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,47% και έκλεισε στις 46.924 μονάδες, μία ανάσα από τις 47.000 μονάδες. Σημειώνεται ότι ενδοσυνεδριακά, έφτασε να σημειώνει άνοδο έως και 0,66% στις 47.015 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε αμετάβλητος στις 6.735 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε 0,16% στις 22.953 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι Alphabet και Broadcom σημείωσαν πτώση περίπου 2% αντίστοιχα, ενώ η Nvidia έχασε σχεδόν 1%.

Αντίθετα, η μετοχή της General Motors έκανε άλμα 14,82% αφότου παρουσίασε ισχυρά οικονομικά στοιχεία για το γ' τρίμηνο και προχώρησε σε αναβάθμιση του guidance. Ειδικότερα, η GM ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους 3,38 δισ. δολαρίων ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,31 δολ/μτχ και υψηλότερα από τα 2,72 δισ. δολάρια του 3ου τριμήνου του 2024.

Επιπλέον, η Coca Cola κατέγραψε κέρδη 4,11% στον απόηχο της ανακοίνωσης για έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις το γ' τρίμηνο. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% στα 12,45 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, άνοδο 1% σημειώνει η μετοχή της Zions Bancorp μετά την ανακοίνωση των κερδών της περιφερειακής τράπεζας για το γ' τρίμηνο, τα οποία αυξήθηκαν παρά την αποκάλυψη ορισμένων επισφαλών δανείων στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, που προκάλεσαν ευρύτερη πτώση της αγοράς.

Τέλος, η μετοχή της Warner Bros ενισχύθηκε πάνω από 10% έπειτα από την ανακοίνωση της εταιρείας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής της, αφότου αρκετοί έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Τον Ιούνιο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα σχέδια της για διάσπαση σε δύο οντότητες όπου μία θα έχει επίκεντρο τα στούντιο και μία την καλωδιακή τηλεόραση.