«Βουτιά» 5,5% για τον χρυσό μετά το νέο ρεκόρ

Σε χαμηλό μίας εβδομάδας ανήλθε την Τρίτη ο χρυσός καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών έπειτα από τα ρεκόρ της προηγούμενης συνεδρίασης που προήλθαν από τις ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων και την ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός στην αγορά spot σημείωσε «βουτιά» 5,5% στα 4.115,26 δολάρια ανά ουγγιά, στην μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Αύγουστο του 2020. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού, σημείωσαν πτώση 5,7% στα 4.109,1 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο χρυσός είχε ανέλθει σε νέο υψηλό στα 4.381,21 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ σε επίπεδο έτους βρίσκεται υψηλότερα κατά 60% με ώθηση από την γεωπολιτική και την οικονομική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και τις συνεχείς αγορές εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών.

Ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,4%, καθιστώντας το χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Η καλύτερη διάθεση για ανάληψη κινδύνου στην αγορά στις αρχές αυτής της εβδομάδας είναι αρνητική για τα μέταλλα που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο Jim Wyckoff, ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 7,6% στα 48,49 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα έχασε 5,9% στα 1.541,85 δολάρια και το παλλάδιο έκλεισε με πτώση 5,3% στα 1.417,25 δολάρια.

Οι επενδυτές περιμένουν την Παρασκευή την δημοσίευση των στοιχείων του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, η οποία καθυστέρησε λόγω του κυβερνητικού shutdown που αναμένεται να δείξουν ετήσια αύξηση 3,1%.