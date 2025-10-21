Τζέι Ντι Βανς: Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο

Η εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, εξαίροντας τη συνεργασία του Ισραήλ.

Ο Βανς έκανε δηλώσεις στο Civilian Military Coordination Center στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, όπου αμερικανικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθούν την εκεχειρία.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αξιοσημείωτα εξυπηρετική στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα», επισήμανε.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε επίσης πως είναι «πολύ αισιόδοξος» για τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, της τρίτης έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.

«Αυτό που είδαμε την εβδομάδα που πέρασε με κάνει πολύ αισιόδοξο για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός», που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς «θα διαρκέσει», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κάθε φορά που υπάρχει μια βίαιη ενέργεια, υπάρχει κι αυτή η τάση να λέγεται: "είναι το τέλος της εκεχειρίας, είναι το τέλος του ειρηνευτικού σχεδίου"», ανέφερε ο Βανς, για να προσθέσει:

«Δεν είναι το τέλος. Είναι στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο, που πολεμούν ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά».

Σημείωσε, εξάλλου, πως το σημείο ταφής ορισμένων εκ των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα είναι άγνωστο, λέγοντας πως το θέμα είναι «δύσκολο» και δεν θα επιλυθεί σε μία νύχτα.

Στο θέμα των αμερικανικών στρατευμάτων, ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στη Γάζα για να επιτηρήσουν την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα», επιβεβαίωσε ο Βανς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε παρουσία του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει ορίσει καταληκτική ημερομηνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και δεν προτίθεται να απευθύνει κανένα τελεσίγραφο για αυτό το θέμα προς το παρόν, ανέφερε επίσης ο Βανς.

«Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και εάν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί στη συμφωνία, πολύ άσχημα πράγματα θα συμβούν, όμως δεν θα κάνω αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί να κάνει έως τώρα, δηλαδή να δώσω μία καταληκτική ημερομηνία, διότι (…) αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα», σχολίασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ