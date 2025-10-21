Στουρνάρας: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας και επενδύσεων στην Ευρώπη

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι οι παγκόσμιες ανακατατάξεις δημιουργούν ευκαιρίες για την Ελλάδα να προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η πράσινη ενέργεια, η τεχνολογία και η άμυνα.

Σαφές μήνυμα συνέχισης της μεταρρυθμιστικής πορείας και δημοσιονομικής σταθερότητας έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε ομιλία του κατά την παρουσίαση τιμητικού τόμου προς τιμήν του.

Ο επικεφαλής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και μπορεί πλέον να αποτελέσει υπόδειγμα προσαρμογής και ανθεκτικότητας στην Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει τον σημερινό μεταρρυθμιστικό ρυθμό.

Προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η Ελλάδα καταγράφει πλέον ρυθμό ανάπτυξης υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης, με σταθερή αύξηση επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους και σημαντική βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές. Παράλληλα, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα απολαμβάνουν αποδόσεις συγκρίσιμες με εκείνες των περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η θετική δυναμική δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Για να διατηρηθεί, απαιτείται ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, μείωση της γραφειοκρατίας και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. «Η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κράτους είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για υψηλότερη παραγωγικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις και ανάγκη θεσμικής εμβάθυνσης

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με τέσσερις μεγάλες προκλήσεις: την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, την αμυντική της ισχύ, τη στρατηγική αυτονομία και την ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Τόνισε ότι η ήπειρος χρειάζεται ενίσχυση των επενδύσεων, ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση από τρίτες αγορές και να δημιουργηθεί επαρκής ευρωπαϊκή χρηματοδοτική ικανότητα. Επικαλέστηκε την Έκθεση Draghi, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις της κατά περίπου 800 δισ. ευρώ ετησίως για να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

ΕΚΤ: Ελεγχόμενη προσγείωση του πληθωρισμού

Αναφερόμενος στη νομισματική πολιτική, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέτυχε σταδιακή και ομαλή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%, χωρίς να προκαλέσει ύφεση στην ευρωζώνη.

Χαρακτήρισε την επίδοση αυτή αποτέλεσμα της αποφασιστικής δράσης και της αξιοπιστίας της ΕΚΤ, η οποία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των αγορών και προστάτευσε την ευρωπαϊκή οικονομία από αποσταθεροποιητικά σοκ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μετάβαση προς το ψηφιακό ευρώ και η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων αποτελούν νέα θεσμική πρόκληση για το ευρωσύστημα. «Το ευρώ πρέπει να παραμείνει σημείο αναφοράς σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον», ανέφερε.

Παγκόσμιες ανακατατάξεις και τεχνολογικές προκλήσεις

Ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε επίσης στη μετατόπιση του διεθνούς οικονομικού συστήματος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υιοθετούν πιο προστατευτικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές εντάσεις να αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Ευρώπη, όπως είπε, οφείλει να απαντήσει με στρατηγική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και με συνεκτική βιομηχανική πολιτική που θα προωθεί την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, χωρίς να διαταράσσει τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου.

Ειδική αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτεί από θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή των ωφελειών και θα περιορίσουν τις ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Η Ελλάδα στο νέο οικονομικό τοπίο

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι οι παγκόσμιες ανακατατάξεις δημιουργούν ευκαιρίες για την Ελλάδα να προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η πράσινη ενέργεια, η τεχνολογία και η άμυνα.

Η χώρα, είπε, μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερός πυλώνας ανάπτυξης στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και το επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει μετά την ανάκτηση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης.

«Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το ζητούμενο είναι να μη χαθεί το momentum», κατέληξε.