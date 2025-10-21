Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Επιστρέφουν στο Ισραήλ τα λείψανα δύο ομήρων της Χαμάς

Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δύο φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

tags:
Ισραήλ
Παλαιστίνη
Γάζα
Χαμάς
