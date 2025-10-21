Χατζηθεοδοσίου: Η επόμενη δεκαετία θα είναι αυτή της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Eπεσήμανε ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία αποτελεί «όχι μόνο κοινωνικό αίτημα, αλλά ζήτημα ανάπτυξης».

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία, πραγματοποιήθηκε, σήμερα το απόγευμα, εκδήλωση της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με θέμα «Γυναίκες με Όραμα: από την Αρχαία Ελλάδα στη Σύγχρονη Πραγματικότητα».

Κεντρική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, για τη συνολική της προσφορά στη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία και την κοινωνία.

Η εκδήλωση, εντάσσεται στον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του ΕΕΑ και στην ομιλία του, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου υπενθύμισε πως το επιμελητήριο υπήρξε το πρώτο που εξέλεξε γυναίκα πρόεδρο, την Σοφία Οικονομάκου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).

Ακόμη, επεσήμανε ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία αποτελεί «όχι μόνο κοινωνικό αίτημα, αλλά ζήτημα ανάπτυξης» και παρέθεσε στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με τα οποία οι επιχειρήσεις με γυναίκες σε ηγετικές θέσεις εμφανίζουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κρίσεις. Επιπλέον τόνισε ότι στην Ελλάδα παρατηρείται ήδη αύξηση της γυναικείας παρουσίας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η πράσινη ανάπτυξη και οι δημιουργικές βιομηχανίες.

Προτάσεις

Για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι μπορούν να συμβάλλουν δράσεις όπως:

- Η δημιουργία Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης με χαμηλότοκα δάνεια και επιχορηγήσεις.

- Φορολογικά κίνητρα για νέες γυναίκες επιχειρηματίες.

- Ποσοστώσεις σε δημόσιες συμβάσεις και προγράμματα χρηματοδότησης.

- Εθνικό Σχέδιο Ψηφιακού Εγγραμματισμού με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.

- Πρόγραμμα «Γυναίκες στην Καινοτομία» για έρευνα και εξωστρέφεια.

«Όταν πολιτεία, επιμελητήρια, τράπεζες και επιχειρήσεις συνεργαστούν, η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πάψει να είναι πρόκληση και θα γίνει μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φόρος τιμής στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Κεντρική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, για τη συνολική της προσφορά στη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία και την κοινωνία.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ εξήρε τη συμβολή της στην ανάδειξη των αξιών της ισότητας, της διαφάνειας και της κοινωνικής συνοχής, επισημαίνοντας ότι «η ηγεσία της συνδυάζει δύναμη και ανθρωπιά, θεσμικότητα και ευαισθησία».

«Η πορεία της κ. Σακελλαροπούλου ενέπνευσε γυναίκες όλων των ηλικιών να πιστέψουν ότι μπορούν να φτάσουν στην κορυφή, χωρίς να απεμπολήσουν την ανθρωπιά και τη διακριτικότητά τους», ανέφερε ο πρόεδρος, προσθέτοντας πως «η βράβευσή της είναι πράξη αναγνώρισης και υπόσχεσης — υπόσχεσης ότι το παράδειγμά της θα συνεχίσει να εμπνέει».

Η επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι γυναικεία

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι η δεκαετία της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα».

«Το μέλλον ανήκει σε όσους το σχεδιάζουν με φαντασία, γνώση και ανοιχτό πνεύμα - και οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν και τα τρία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το επιμελητήριο θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών, δημιουργών και επαγγελματιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ