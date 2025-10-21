ΕΕΕΠ: Νέο θεσμικό πλαίσιο και τεχνολογικά εργαλεία για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

Νέο νομοθετικό πλαίσιο με σημαντικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων και νέα μέτρα κατά του παράνομου τζόγου επεξεργάζεται το υπουργείο Υπουργείο Οικονομικών.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο με σημαντικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων και νέα μέτρα κατά του παράνομου τζόγου επεξεργάζεται το υπουργείο Υπουργείο Οικονομικών σε στενή συνεργασία με τη νέα διοίκηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), υπό τον πρώην τραπεζίτη Αντώνη Βαρθολομαίο.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, εντός των επόμενων εβδομάδων θα παρουσιαστεί νέο θεσμικό πλαίσιο που θα στοχεύει στον περιορισμό τόσο του παράνομου επίγειου τζόγου (λέσχες, φρουτάκια κ.λπ.) όσο και του διαδικτυακού, με ποινικές κυρώσεις για όσους εμποδίζουν ελέγχους.

«Θέλουμε μια αγορά διαφανή και ασφαλή, που θα λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου», ανέφερε στο πλαίσιο τη ημερίδας για το υπευθυνο παιχνίδι που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ μέλος του διεθνούς ομίλου Allwyn.

Τα στοιχεία της ΕΕΕΠ είναι αποκαλυπτικά: 800.000 πολίτες συμμετείχαν πέρυσι σε παράνομες δραστηριότητες, ύψους 1,67 δισ. ευρώ, με απώλειες φόρων 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνεργασία με τράπεζες και διεθνείς φορείς

Ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε ότι η ΕΕΕΠ συνεργάζεται με την Τράπεζα της Ελλάδος και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές για τον εντοπισμό των καναλιών πληρωμών που χρησιμοποιούν παράνομες εταιρείες. «Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες KYC (Know Your Customer), ώστε να κλείσουν τα “παράθυρα” που επιτρέπουν στις παράνομες πλατφόρμες να λειτουργούν», σημείωσε. Επεσήμανε επίσης ότι ο παράνομος τζόγος «είναι ο προθάλαμος της παραβατικότητας», ειδικά για τους νέους που εισέρχονται σε τέτοιες πλατφόρμες λόγω απουσίας ενημέρωσης.

Η νέα στρατηγική: όρια, κανόνες, τεχνολογία

«Η δουλειά μας δεν είναι να αυστηροποιούμε απλώς τους νόμους, αλλά να τους εκσυγχρονίζουμε. Να είμαστε σύγχρονοι και να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η ΕΕΕΠ προχωρά σε αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας, στη δημιουργία ενιαίου μητρώου αδειοδοτημένων εταιρειών και σε ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, ψηφιακής και διαφανούς αγοράς που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα, θα περιορίζει τον εθισμό και θα ενισχύει τα δημόσια έσοδα.

Δύο νέες δράσεις και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον εθισμό

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ αποκάλυψε ότι η Αρχή έχει αναπτύξει πλατφόρμα παρακολούθησης 135.000 παικτών που συμμετέχουν νόμιμα στην αγορά.

«Μελετούμε τη συμπεριφορά τους για να εντοπίσουμε τις τάσεις που οδηγούν στον εθισμό. Το 1,4% του δείγματος, περίπου 2.000 άτομα, βρίσκονται στο όριο εθιστικής συμπεριφοράς», ανέφερε.

Η πλατφόρμα, που αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη, θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των online παιγνίων, λειτουργώντας προληπτικά – μια πρωτοβουλία μοναδική στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία για τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης και ενημέρωσης ήδη από μικρές ηλικίες.

