Κέρδη για το πετρέλαιο μετά από το χαμηλό πέντε μηνών

Με κέρδη διαπραγματεύθηκε την Τρίτη το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις ανησυχίες για υπερπροσφορά στην αγορά και ανέμεναν εξελίξεις σχετικά με την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ και Κίνας. Στήριξη παρείχε και η είδηση ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου για τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Ειδικότερα, το Brent σημείωσε άνοδο 31 σεντς ή 0,51% στα 61,32 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI παράδοσης Νοεμβρίου βρέθηκε στα 57,82 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 0,52% ή 30 σεντς.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο τη Δευτέρα, καθώς η ρεκόρ παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ και η απόφαση του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) και των συμμάχων του να προχωρήσουν με τις προγραμματισμένες αυξήσεις της προσφοράς ενίσχυσαν τις προσδοκίες για υπερπροσφορά.

Επιπλέον, η εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης θα περιορίσει τη ζήτηση για πετρέλαιο. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές έχουν καταβάλει προσπάθειες για να υποβαθμίσουν τη διαφωνία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) προέβλεψε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το πλεόνασμα του επόμενου έτους θα οδηγήσει σε μια έντονα ανοδική καμπύλη, ωστόσο, αυτό δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής, ανέφερε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo.