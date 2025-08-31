Η Wall Street απεχθάνεται τον... Σεπτέμβριο

Η ιστορία δείχνει ότι ο Σεπτέμβριος τείνει να είναι ο χειρότερος μήνας του χρόνου για τις μετοχές. Είναι ο μήνας με τις χειρότερες επιδώσεις για Dow, S&P 500 και Nasdaq Composite.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Σεπτέμβριος στις αγορές μοιάζει λίγο με πρωινό Δευτέρας: Κανείς δεν τον περιμένει με ανυπομονησία και συνήθως ανταποκρίνεται στη φήμη του.

Ο Αύγουστος έδωσε στους επενδυτές πολλούς λόγους να χαμογελούν, αλλά η ιστορία δείχνει ότι ο Σεπτέμβριος τείνει να είναι ο χειρότερος μήνας του χρόνου για τις μετοχές.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στο τέλος Αυγούστου, ξεπερνώντας τις 6.500 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones άγγιξε νέα ρεκόρ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε το πρώτο του δίμηνο σερί ανόδου από τον Φεβρουάριο.

Αλλά το «φάντασμα» του Σεπτεμβρίου δεσπόζει. Παραδοσιακά, οι δείκτες Dow, S&P 500 και Nasdaq Composite καταγράφουν τον χειρότερο μήνα του έτους τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα του Dow Jones.

Από την πλευρά των επιμέρους κλάδων, η εικόνα είναι μικτή, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δύο τρίτα του δρόμου μέσα στο τρίτο τρίμηνο - με κινητήριο δύναμη τα εταιρικά αποτελέσματα σε όλη την ήπειρο και τη συνεχιζόμενη παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα - υπάρχουν ξεκάθαροι νικητές και ηττημένοι.

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος; Ο τραπεζικός τομέας της Ευρώπης. Οι μετοχές του έφτασαν σε υψηλό από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 στις αρχές Αυγούστου, καθώς τα θετικά αποτελέσματα και η αυξημένη συζήτηση για εξαγορές και συγχωνεύσεις συνέχισαν να ενισχύουν την ανάπτυξη.

Η Commerzbank της Γερμανίας ηγήθηκε της ανόδου, με τη μετοχή της να ενισχύεται περαιτέρω σε σχέση με την ήδη εντυπωσιακή της πορεία στο πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο άνω του 100% από την αρχή του έτους.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα τους τελευταίους δύο μήνες — με πτώση άνω του 8% — καθώς οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν αρκετούς μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Η διαφημιστική εταιρεία WPP ήταν ο χειρότερος «παίχτης» του κλάδου, σημειώνοντας βουτιά, καθώς ανέφερε πτώση 71% στα προ φόρων κέρδη για το πρώτο εξάμηνο και αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Για τον Σεπτέμβριο και το επόμενο έτος, ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά είναι αισιόδοξοι. «Πιστεύουμε ότι η ανοδική πορεία της αγοράς μετοχών θα παραμείνει ανέπαφη. Στην βασική μας εκτίμηση, αναμένουμε μια ήπια προσγείωση της οικονομίας, ισχυρά εταιρικά κέρδη και χαμηλότερα επιτόκια που θα στηρίξουν τις αγορές τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε σε σημείωμά του ο Mark Haefele, διευθύνων επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

Άλλοι εμφανίζονται πιο προσεκτικοί. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της EY-Parthenon, Gregory Daco, αναφέρει ότι η οικονομία των ΗΠΑ «δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση. Παρότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,0% ετησιοποιημένο στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, αυτή η ισχύς ήταν κατά μεγάλο μέρος ψευδαίσθηση, αντανακλώντας απότομη μείωση των εισαγωγών μετά την επιτάχυνση των αγορών από τις επιχειρήσεις σε απάντηση των δασμών νωρίτερα μέσα στο έτος».

Κοιτάζοντας μπροστά, μια πρόσφατη έκθεση της Barclays προέβλεψε επιβράδυνση στο δεύτερο εξάμηνο, αλλά ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη το 2026, αναφέροντας ότι «οι αγορές θα ξεπεράσουν την αντίδρασή τους στα διπλά ζητήματα των δασμών και του φορολογικού νομοσχεδίου των ΗΠΑ».