Πτωτικά οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε νέα μάκρο

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό μεγάλων οικονομιών της περιοχής, τα οποία δημοσιεύονται μία εβδομάδα πριν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την Ευρωζώνη.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,28% στις 552,1 μονάδες με τις οι αμυντικές μετοχές σκαρφαλώνουν στην κορυφή του δείκτη με τις γερμανικές Rheinmetall, Hensoldt και Renk ενισχύονται πάνω από 3% αφότου ο καγκελάριος Μερτς εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με την συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,4% στις 5.373 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,5% στις 7.723 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX διολισθαίνει 0,27% στις 23.979 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,26% στις 9.195 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται με -0,3% στις 42.327 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,6% στις 14.986 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών NatWest, Lloyds υποχωρούν 4,7% και 3,7% αντίστοιχα, ενώ πτώση 3,4% καταγράφει και η Barclays έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times που μετέδωσε ότι η υπουργός οικονομικών της χώρας ενδεχομένως να στοχοποιήσει τον κλάδο προκειμένου να δώσει ώθηση στην οικονομία.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός της Γαλλίας αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο και ανήλθε στο 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,1%, με πτώση από το 2,5% του Φεβρουαρίου λόγω των χαμηλότερων τιμών στις μεταφορές. Από την άλλη, οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν κατά 6,2% μετά από πτώση 7,2% τον προηγούμενο μήνα, λόγω των πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την INSEE.

Από την άλλη, ο πληθωρισμός στην Ισπανία παρέμεινε σταθερός στο 2,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (INE), όπως εκτιμούσαν και οι αναλυτές. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας ανήλθε στο 2,4%.

Επιπλέον, εντός της ημέρας αναμένονται τα στοιχεία για τον δείκτη Προσωπικών Δαπανών Κατανάλωσης (Personal Consumption Expenditures - PCE), που αποτελεί τον «αγαπημένο» δείκτη της Fed για την καταμέτρηση του πληθωρισμού.