Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι άνεργοι στη Γερμανία - Για πρώτη φορά από το 2015

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 εκατ. πολίτες με αύξηση 46.000 άτομα τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τα 3 εκατ. για πρώτη φορά από το 2015, καθώς η αγορά εργασίας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις από την παρατεταμένη ύφεση.

Ειδικότερα, οι άνεργοι έφτασαν τα 3,03 εκατ. με αύξηση 46.000 άτομα τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ήταν 153.000 περισσότεροι σε ετήσια βάση, επεσήμανε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ).

«Τον Αύγουστο συνέβη αυτό που αναμέναμε: λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών», δήλωσε η Άντρεα Νάλες πρόεδρος της ΒΑ.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 9.000 και ανήλθαν σε 2,96 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή ήταν μικρότερη από την πρόβλεψη των αναλυτών του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο κατά 10.000.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3%, σε συμφωνία με την πρόβλεψη των αναλυτών.

Η τελευταία φορά που καταγράφηκαν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο ήταν το 2010, σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας.

Ορισμένοι τομείς, όπως η υγεία και η δημόσια διοίκηση, συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας, ενώ στον μεταποιητικό τομέα και την προσωρινή απασχόληση παρατηρείται μείωση, σύμφωνα με την Άντρεα Νάλες.

Τα τρία εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο αποτέλεσαν για τον πρόεδρο της Ένωσης Εργοδοτών (BDA), Ράινερ Ντούλγκερ, «μια δήλωση αποτυχίας μπροστά στην άρνηση των τελευταίων ετών να γίνουν μεταρρυθμίσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία χρειάζεται ένα πραγματικό «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».

Έπειτα από ένα υποτονικό ξεκίνημα την άνοιξη, η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται το φθινόπωρο να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, κυρίως φορολογικές και κοινωνικές, με στόχο την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας.

Μειωμένες οι λιανικές πωλήσεις

Υποχώρησαν κατά 1,5% οι λιανικές πωλήσεις στην Γερμανία τον Ιούλιο, όταν οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 0,4%.

«Οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία επιβραδύνονται σταθερά φέτος μετά την ισχυρή ανάπτυξη στα τέλη του περασμένου έτους», δήλωσε ο Κλάους Βίστεσεν, επικεφαλής οικονομολόγος στην Pantheon Macroeconomics.

Παράλληλα, οι τιμές των εισαγωγών μειώθηκαν κατά 1,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με το γραφείο στατιστικών, όταν οι αναλυτές ανέμεναν πτώση 1,2%.

Δεδομένου ότι η γερμανική οικονομία αγοράζει πολλές πρώτες ύλες από το εξωτερικό, οι υψηλότερες τιμές εισαγωγών αντικατοπτρίζονται στον πληθωρισμό με χρονική καθυστέρηση.